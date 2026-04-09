وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل شر ولعنة على البشرية

شن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف هجوما لاذعا على إسرائيل، واصفا إياها بأنها "شر ولعنة على البشرية"، فيما ردت إسرائيل على ذلك، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة إسلام آباد التي تستضيف يوم السبت مفاوضات بين الجانبين.

وقال آصف على منصة إكس إن "إسرائيل تقتل مواطنين أبرياء، أولا في غزة، ثم في إيران، والآن في لبنان"، مضيفا أن سفك الدماء مستمر "بلا هوادة"، في واحدة من أشد التصريحات الباكستانية حدة منذ اندلاع الحرب.

وتابع "أدعو أن يحترق في الجحيم أولئك الذين أنشأوا هذه الدولة السرطانية على الأراضي الفلسطينية للتخلص من اليهود الأوروبيين".

وتأتي هذه التصريحات بعد التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، تمهيدا لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب التي اندلعت يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.

إسرائيل ترد

وفي تدوينة عبر منصة إكس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن دعوة وزير الدفاع الباكستاني إلى تدمير إسرائيل "أمر مستفز"، وفق وصفه.

وتابع أنه "لا يمكن قبول هذا النوع من التصريحات من أي حكومة وبالتأكيد ليس من دولة تدعي أنها طرف محايد يسعى للوساطة من أجل السلام".

ورغم تأكيد طهران والوساطة الباكستانية أن لبنان مشمول بالاتفاق، فقد نفت كل من واشنطن وتل أبيب ذلك، في حين واصلت الأخيرة شن غارات مكثفة على الأراضي اللبنانية. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة مئات آخرين خلال أول يومين من الهدنة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، التي أشارت أيضا إلى استمرار عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض في مناطق عدة، إلى جانب إجراء فحوص لتحديد هويات عدد من الضحايا.

ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار حتى 9 أبريل/نيسان إلى 1888 قتيلا و6092 جريحا، ونزوح نحو مليون و600 ألف لبناني، مع استمرار الغارات الإسرائيلية واتساع رقعة الدمار.