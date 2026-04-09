هل تترك إيران لبنان وحيدا بمواجهة التصعيد؟.. خبير عسكري يجيب

رفض الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد الركن نضال أبو زيد التبريرات التي قدمتها طهران لعدم مساندتها للبنان أمس بعد تعرضه لضربات شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نجم عنها سقوط أكثر من 1200 شخص بين قتيل وجريح.

وقال أبو زيد إن الحديث عن وجود خلل في التنسيق بين إيران والجبهة اللبنانية نتيجة اضطراب الاتصالات "غير صحيح"، مشيرا إلى أن طهران كانت قادرة سابقا وقبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، كانت قادرة على إدارة عمليات متزامنة والتواصل مع حلفائها، "مما يجعل هذا التبرير غير منطقي".

وكانت إسرائيل قد شنت أمس أكثر من 100 غارة على مناطق واسعة في لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو ألف آخرين، حسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وجاءت هذه الغارات رغم تأكيد طهران وإسلام آباد ان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة اسبوعين بين واشطن وطهران والذي جرى بوساطة باكستانية، تضمن بندا يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف أبو زيد أن القصف الإسرائيلي في لبنان شهد تصعيدا لافتا بعد التوصل لاتفاق الهدنة إذ امتد إلى مربعات سيادية لم تكن مستهدفة سابقا، مثل المريسة وعين التينة، حيث توجد مقار رسمية ومؤسسات الدولة اللبنانية.

وفسر ارتفاع أعداد الضحايا باستخدام إسرائيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في هجمات أمس، وعلى رأسها نظام "لافندر" (Lavender)، موضحا أن هذه الآليات توسّع هامش الإصابات، بحيث إن استهداف شخصية واحدة قد يؤدي إلى سقوط نحو 20 شخصا ضمن دائرة الاستهداف.

ولم يستبعد أبو زيد أن تفعل جماعة أنصار الله الحوثيين مبدأ توحيد الساحات، وتوجه ضربات لإسرائيل انتقاما للهجمات الموجعة على لبنان.

فصل الجبهات

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب توصلت إلى تفاهمات مع واشنطن للفصل بين جبهتي لبنان وإيران، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس- شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

وفي هذا الإطار، رأى ابو زيد أن ما يجري يندرج ضمن حروب الوكلاء التي تحترفها إيران، معتبراً أن المشهد يعكس تحولا في المعادلة، "حيث نجحت الولايات المتحدة في فصل الجبهة اللبنانية عن الإيرانية، مما أتاح لإسرائيل الاستفراد بجبهة لبنان"، بحسب رأيه.

كما يعزز هذا التوجه ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أكد أن إسرائيل "أصرت على فصل الحرب مع إيران عن القتال في لبنان"، في حين يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض "منطقة عازلة" بعمق 10 كيلومترات.

ورأى أبو زيد أن هذا التحول يعكس انتقال الصراع من نمط توزيع الكلفة عبر الحلفاء إلى محاولة فرضها بشكل مباشر على إيران.

وذهب أبو زيد للتأكيد إلى أن عدم إبداء طهران أي ردة فعل واضحة على ما يجري في لبنان، وعدم انخراطها في التصعيد، يعزز فرضية الفصل بين الجبهات.

وقال إن المعطيات الحالية تشير إلى رغبة أمريكية وإيرانية في التوجه نحو مفاوضات، مشيرا إلى أن طهران أعلنت فتح مضيق هرمز بنسبة 91%، بينما تؤكد واشنطن أنه مفتوح بالكامل، مما يعكس توجها متبادلا نحو التهدئة، وأضاف أن الجانبين يقتربان من صيغة اتفاق، غير أن فرص نجاحه لا تزال في "منطقة رمادية".