مقتل 222 شخصا في فيضانات أفغانستان وباكستان

أفادت هيئتا إدارة الكوارث في أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس، بأن عدد الذين لقوا حتفهم جرّاء أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج يشهدها البلدان منذ 3 أسابيع ارتفع إلى 222 شخصا، وفقا لأحدث حصيلة.

وفي أفغانستان التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، قال المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث محمد يوسف حماد إن "148 شخصا قضوا منذ 26 مارس/آذار الماضي نتيجة الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق".

ضحايا باكستان

وفي إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني الحدودي مع أفغانستان، ارتفع عدد القتلى أيضا في الأيام الأخيرة إلى 51 قتيلا منذ 25 مارس/آذار الماضي، بحسب ما أفادت هيئة إدارة الطوارئ في الولاية. كما لقي 5 أشخاص حتفهم في الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم كشمير، بحسب السلطات المحلية في الإقليم.

وباحتساب 18 قتيلا منذ 20 مارس/آذار الماضي في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفق آخر الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية لإدارة الكوارث، ارتفعت الحصيلة الإجمالية في باكستان إلى 74 قتيلا على الأقل. وإلى جانب الخسائر البشرية، تسببت هذه الأحوال الجوية السيئة في أضرار مادية جسيمة، وأدَّت إلى قطع طرق رئيسية.