ماكرون لترمب وبزشكيان: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان ليكون مستداما

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران جبهة لبنان، معتبرا ذلك "شرطا أساسيا" لضمان استدامته.

وقال ماكرون -في منشور على منصة "إكس" الأربعاء- إنه أبلغ كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان بأن قرار قبول وقف إطلاق النار "كان الخيار الأمثل".

وأضاف أنه أعرب عن أمله في أن "تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان"، مؤكدا أن شمول جميع الجبهات شرط لضمان استمرارية التهدئة.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن أي اتفاق بين طهران وواشنطن ينبغي أن يعالج جملة من القضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ، فضلا عن سياسات طهران الإقليمية، وما وصفه بأعمال تعرقل الملاحة في مضيق هرمز.

وختم ماكرون بالقول إن هذا ما ناقشه أيضا في محادثاته اليوم مع قادة قطر والإمارات ولبنان والعراق.

تضامن مع لبنان

وفي بيان جديد على منصة "إكس"، قال ماكرون إنه تحدث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء فياض سلام، مشيرا إلى أنه أعرب لهما عن "تضامن فرنسا الكامل في ظل ضربات إسرائيل العشوائية".

وأكد الرئيس الفرنسي أن الضربات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا لاستدامة وقف إطلاق النار الذي يجب أن يشمل لبنان بالكامل.

وأضاف: "أكدت مجددا ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان، وعلى دعم جهود السلطات لتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله".

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت شهد فيه لبنان تصعيدا ميدانيا، إذ أسفرت غارات إسرائيلية متزامنة الأربعاء عن مقتل 254 شخصا وإصابة 1165 آخرين، حسبما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمديرية العامة للدفاع المدني بلبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -في وقت سابق- أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق.

وردا على الهجمات، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية -نقلا عن مصدر مطلع- بأن إيران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، في حال استمر خرق إسرائيل له بمهاجمة لبنان.

يأتي ذلك في وقت يسود فيه التباين بشأن شمول وقف إطلاق النار للساحة اللبنانية، حيث أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعليق الهجمات على إيران مدة أسبوعين، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق "لا يشمل لبنان".

وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف -الذي تؤدي بلاده دور الوساطة- أن الاتفاق يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار "في كل مكان، بما في ذلك لبنان"، وهو ما تتمسك به طهران أيضا.