قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أدان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، مؤكدا رفضه لانتهاك سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه.

وجاءت الإدانة خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بالرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، لا سيما في ظل التصعيد الراهن، وتداعياته على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

كما تم بحث الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء التصعيد، حيث أكد الشيخ تميم موقف دولة قطر الثابت الداعم للبنان، ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق، مشددا على استعداد دولة قطر لتقديم الدعم والمساعدات، والإسهام في كل ما من شأنه دعم مسار التهدئة والاستقرار.