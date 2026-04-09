في تصاعد "صادم".. تقرير لليونسكو: 273 مليون طفل خارج المدارس في العالم

قالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرا جديدا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يكشف أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفع للعام السابع على التوالي، ليصل إلى 273 مليون طفل في أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة أن هذا التقرير "يوجه رسالة صادمة" مفادها أن التقدم نحو تعميم التعليم يتراجع، رغم أن نحو 90% من الأطفال عالميا يُتمون التعليم الابتدائي، وفق ما نقلته عن اليونسكو.

فجوات

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن أكبر الفجوات التعليمية تتركز في مرحلة التعليم المبكر والتعليم الثانوي، مشيرة إلى أن نحو 194 مليون من الأطفال الذين لا يدرسون في المدارس هم في سن التعليم الثانوي.

وأظهرت تقديرات اليونسكو أن العالم، بالمعدلات الحالية، لن يصل إلى نسبة 95% في إتمام التعليم الثانوي الأعلى قبل عام 2105.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأطفال يفوّتون أيضا فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مضيفة أن 60% من تلاميذ المرحلة الابتدائية لم يتلقوا إلا سنة واحدة من التعليم في مرحلة ما قبل الابتدائي، وهي مرحلة وصفتها المنظمة بأنها "بالغة الأهمية" نظرا لكون "أدمغة الأطفال تتطور خلالها بسرعة كبيرة".

ووفقا لما نقلته المنظمة عن بيانات أممية، فإن أقل من ربع الأطفال الذين هم في سن ما قبل الابتدائي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هم الذين التحقوا بالتعليم في هذه المرحلة.

تكلفة التعليم

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التكلفة لا تزال تمثل "الحاجز الرئيس" أمام التحاق كثير من الأطفال بالمدارس، موضحة أنه رغم أن التعليم الابتدائي يكاد يكون مجانيا عالميا، تماشيا مع أحكام القانون الدولي، فإن الأسر غالبا ما يطلب منها دفع رسوم للتعليم قبل الابتدائي والتعليم الثانوي.

وقدمت المنظمة مثالا بأوغندا، حيث قالت إنه لا يوجد نظام تعليم لما قبل الابتدائي ممول من الدولة، مشيرة إلى أنها هي ومبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وجدتا أن غالبية الأطفال هناك لا يمرون بهذه المرحلة لأن الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخاص قبل الابتدائي "باهظة" ولا تستطيع معظم الأسر تحمّلها.

ووفق ما أوردته المنظمة، تعكس هذه النتائج كيف تظل كلفة التعليم المبكر والثانوي عائقا فعليا أمام ملايين الأطفال والشباب، رغم النصوص القانونية التي تضمن مجانية التعليم الابتدائي.

معاهدة جديدة

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المعطيات "تؤكد الحاجة" إلى معاهدة دولية جديدة تضمن مجانية التعليم فيما قبل الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال.

وأشارت المنظمة إلى أن القانون الدولي القائم ينص صراحة على ضمان مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية فقط، بينما لا توجد ضمانات مماثلة تُلزم الدول بتوفير التعليم المجاني في مرحلتي ما قبل الابتدائية والثانوية.

وبحسب المنظمة، يجري بحث معاهدة جديدة في هذا المجال على شكل بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل، وبدأت مناقشتها رسميا في الأمم المتحدة العام الماضي، وقد أعلنت أكثر من 60 دولة حتى الآن تأييدها.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن هذه المعاهدة لن تُدخِل جميع الأطفال إلى المدارس "بين ليلة وضحاها"، لكنها رأت أن وجود نص قانوني دولي واضح يضمن مجانية التعليم يمكن أن يكون "محفزا قويا للتغيير"، ووسيلة للضغط على الحكومات كي تضمن قدرة كل طفل على الالتحاق بالمدرسة بغض النظر عن قدرة أسرته على دفع الرسوم.

اجتماع جنيف

وقالت المنظمة إنه من المقرر أن تجتمع الدول مجددا في جنيف في أغسطس/آب المقبل لاستئناف مناقشة هذا البروتوكول الاختياري، ودعت الحكومات إلى "اغتنام الفرصة" لسد ما وصفته بأنه "ثغرة قائمة منذ زمن طويل" في القانون الدولي.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن اعتماد معاهدة تضمن مجانية التعليم فيما قبل الابتدائي والثانوي قد يفتح "بابا لمستقبل أفضل" لملايين الأطفال، إذا التزمت الدول بتنفيذ ما يترتب عليها من تعهدات لضمان إتاحة التعليم للجميع.