ترمب "متفائل" باتفاق قريب مع إيران ويحذرها من "ألم شديد"

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بقرب إبرام اتفاق سلام مع إيران، معتبرا أن القادة الإيرانيين "أكثر عقلانية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من عواقب عدم توصلهم إلى اتفاق، ومشيرا إلى أنه "تم سحق الإيرانيين ولم يعد لديهم جيش".

وقال ترمب لشبكة "إن بي سي" -اليوم الخميس- إنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه وفد دبلوماسي -برئاسة جيه دي فانس نائب الرئيس- للتوجه إلى باكستان لإجراء محادثات بالغة الأهمية تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ نحو 6 أسابيع.

وأضاف ترمب -خلال مقابلة هاتفية مع الشبكة الأمريكية- أن "القادة الإيرانيين يتحدثون بشكل مختلف تماما في الاجتماعات عما يتحدثون به إلى الصحافة؛ إنهم أكثر عقلانية بكثير. إنهم يوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه. تذكروا أنهم مُحتلّون. ليس لديهم جيش"، وحذر أنه "إذا لم يتوصلوا (الإيرانيون) إلى اتفاق، فسيكون الأمر مؤلما للغاية".

التوقيت

تأتي تصريحات ترمب اليوم في وقت يظهر فيه التوتر رغم وقف إطلاق النار الهش بين بلاده وإيران، إذ واصلت القوات الإسرائيلية شن هجمات على أنحاء في جنوب لبنان.

وفي مكالمة هاتفية أمس الأربعاء، طلب ترمب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخفيف حدة الضربات للمساعدة في ضمان نجاح المفاوضات المقبلة، حسبما أفاد به مسؤولان رفيعا المستوى في الإدارة الأمريكية لشبكة "إن بي سي"، وأكد ترمب هذه المحادثة في مقابلته مع الشبكة اليوم، قائلا إن الإسرائيليين "يقلصون" عملياتهم في لبنان.

وقال ترمب: "تحدثت مع نتنياهو، وهو سيخفف من حدة العمليات. وأعتقد فقط أنه يجب علينا أن نكون أكثر هدوءا".

من جانبه، تبنى دي فانس -في حديثه للصحفيين في المجر أمس الأربعاء- خطابا مشابها، قائلا إن الإسرائيليين قد "يُعيدون النظر في أنفسهم قليلا" في الهجوم على لبنان.

ولم يُبدِ نتنياهو أي مؤشر علني على استعداده لتقليص الضربات، على الرغم من أنه صرّح اليوم الخميس بأن حكومته ستسعى إلى "مفاوضات مباشرة" مع لبنان.

وقال نتنياهو في بيان له أمس: "أصررتُ على ألا يشمل وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران حزب الله، ونواصل ضربهم بقوة"، مضيفا أن "الصداقة العميقة" بين الحكومة الإسرائيلية وترمب "تُغيّر وجه الشرق الأوسط".