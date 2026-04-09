بعد 9 ساعات من الهدوء.. اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -فجر اليوم الخميس- بأنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في بلدتيْ المنارة ومرغيليوت قرب الحدود اللبنانية، وسط مخاوف من سقوط شظايا في المناطق المستهدفة.

ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن الجيش أن صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد نحو 9 ساعات من الهدوء على الجبهة الشمالية.

وكانت إسرائيل كثفت حدة غاراتها الجوية على لبنان الأربعاء بشكل لافت، مع إعلان استهداف نحو 100 موقع خلال 10 دقائق فقط، في هجوم خلّف عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعاد طرح تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة الأهداف ودلالات هذا التصعيد.

ويأتي التصعيد بينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان مشمول بالهدنة بين واشنطن وطهران التي أُعلنت أمس الأربعاء.

غير أن الجيش الإسرائيلي قال إن لبنان غير مشمول وواصل عدوانه بعد بدء الهدنة.

وبدوره، أكد حزب الله أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا، والمجازر تؤكد حقنا الطبيعي والقانوني في مقاومة الاحتلال"، مؤكدا في ذات الوقت التزامه باتفاق الهدنة.