"ردا، على خرق الهدنة".. حزب الله يكسر هدوء الـ 9 ساعات ويقصف شمال إسرائيل

بعد يوم دام في لبنان، وبعد نحو 9 ساعات من الهدوء، أطلق حزب الله أولى صواريخه نحو إسرائيل في أول هجوم يشنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -فجر اليوم الخميس- بأنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بلدتي، المنارة ومرغيليوت قرب الحدود اللبنانية، وسط مخاوف من سقوط شظايا في المناطق المستهدفة.

ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن الجيش أن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد نحو 9 ساعات من الهدوء على الجبهة الشمالية.

ولم يتأخر تبني هذا الهجوم، إذ أعلن حزب الله في بيان رسمي مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، في أول هجوم تشنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح الحزب أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:30 (فجر الخميس) مستوطنة المنارة بصلية صاروخية".

وأكد حزب الله أن هذا الهجوم جاء "ردا، على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية العنيفة يوم الأربعاء، متوعدا، بأن "هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".

وكانت إسرائيل كثفت حدة غاراتها الجوية على لبنان الأربعاء بشكل لافت، مع إعلان استهداف نحو 100 موقع خلال 10 دقائق فقط، في هجوم خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعاد طرح تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة الأهداف ودلالات هذا التصعيد.

ويأتي التصعيد بينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان مشمول بالهدنة بين واشنطن وطهران التي أعلنت أمس الأربعاء. غير أن الجيش الإسرائيلي قال إن لبنان غير مشمول وواصل عدوانه بعد بدء الهدنة، فيما كان حزب الله قد أكد في وقت سابق أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا، والمجازر تؤكد حقنا الطبيعي والقانوني في مقاومة الاحتلال".

تعقيدات المشهد ومآلات التصعيد

وتحمل عودة حزب الله السريعة إلى القتال دلالات إستراتيجية هامة، فهي تشير أولا، إلى أن سياسة "تفويت الفرصة" والصمت الميداني التي اتبعها الحزب في الساعات الأولى للهدنة لم تعد ممكنة أمام فداحة الخسائر والمجازر الإسرائيلية التي استهدفت بيئته الحاضنة. كما أن هذا التطور يضع اتفاق "الهدنة الإقليمية" الهش بين واشنطن وطهران أمام اختبار خطير قد يعقد مسار مفاوضات الجمعة المرتقبة في إسلام آباد.

إعلان

ويرى مراقبون أن كسر حزب الله للهدوء يطرح تساؤلات حول تفاعل باقي أطراف "محور المقاومة". فبينما قد تتريث طهران في التدخل المباشر، قد تتحرك الفصائل الحليفة في العراق أو اليمن باتجاه عمل عسكري ضد إسرائيل، كرسالة تضامن ولتخفيف الضغط عن الجبهة اللبنانية دون إحراج طهران مباشرة.

وفي الوقت ذاته، تتجه الأنظار الآن إلى الإدارة الأمريكية لتبيان طريقة إدارتها لهذه العقدة، خاصة بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات سابقة إلى أن الحرب في لبنان تعد "مناوشة منفصلة" وتعهد بأنه "سيتم التعامل معها وتسويتها أيضا،".

وعليه، ستكون الساعات القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الدبلوماسية الأمريكية-الباكستانية قادرة على استيعاب هذا التصعيد المتبادل ودمج لبنان في التسوية، أم أن إصرار إسرائيل على فصل الساحات سيدفع المنطقة للانزلاق مجددا، نحو المواجهة الشاملة.