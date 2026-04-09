أعلنت إيران اليوم الخميس أن 3 آلاف شخص على الأقل قُتلوا جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال رئيس هيئة الطب الشرعي الإيرانية عباس مسجدي آراني لوسائل إعلام رسمية اليوم: "أدت الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي على أنحاء متفرقة من البلاد إلى مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "نحو 40% من جثامين القتلى لم تكن قابلة للتعرّف عليها في البداية، قبل أن تتمكّن فرق الطب الشرعي من تحديد هوياتها وتسليمها إلى ذويها".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي وحتى فجر أمس الأربعاء، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، بينما ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما استهدفت إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وبعد 40 يوما من الحرب، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية قد أعلنت أن عدد قتلى الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب بلغ 13 قتيلا، إضافة إلى إصابة 370 جنديا أمريكيا بجروح، بينهم ما لا يقل عن 12 إصاباتهم خطيرة.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء إصابة 7.645 إسرائيليا بجروح، وقالت إن بينهم 2,811 أُصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ.

ولم تتضمن إحصاءات الوزارة عدد القتلى، إلا أن معطيات نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في منتصف شهر مارس آذار الماضي أشارت إلى مقتل 16 إسرائيليا، بينما وثّقت خدمة الإسعاف مقتل 15 شخصا، بينهم 9 في هجوم صاروخي على "بيت شيمش" وجنديان في جنوب لبنان.