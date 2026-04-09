حراك دبلوماسي مكثف غداة مفاوضات إسلام آباد الحاسمة

تتسارع وتيرة التحركات الدبلوماسية في المنطقة، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات مهمة بين الجانبين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الجمعة.

فقد شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة شملت عواصم عديدة، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تناولت سبل الحد من التوتر وضمان استقرار المنطقة.

وعلى مدار الساعات الماضية، أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عددا كبيرا من الاتصالات مع وزراء خارجية ومسؤولين في تركيا وكندا وأوزباكستان وقطر والكويت والاتحاد الأوروبي.

كما بحث الوزير الباكستاني في وقت متأخر من الليلة الماضية مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات الإقليمية، إذ أعربا عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان وشددا على الحاجة الملحة إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وتطبيقه لضمان سلام واستقرار دائمين.

بدوره، أجرى رئيس الوزراء شهباز شريف أمس الأربعاء عدة اتصالات هاتفية مع ولي العهد الكويتي والرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بزشكيان لبحث آخر التطورات.

وبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جولة خليجية استهلها بلقاء في جدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعرضا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، إذ أكد الجانبان على دعم كافة الجهود المبذولة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد في اتصال مع وزير خارجية البرتغال ضرورة البناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

إدانة التصعيد في لبنان

وتصاعدت موجة الإدانات الدولية والعربية، اليوم الخميس، عقب الهجمات الجوية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق عدة في الجنوب والبقاع والتي خلفت مئات القتلى والجرحى، وسط تحذيرات من أن هذه الضربات تقوض "الهدنة الهشة" التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران.

وأعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد، في حين نددت دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، داعية إلى تضمين لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار.

وصرح رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز بحدّة قائلا "حان وقت التحدث بوضوح، يجب أن يكون لبنان جزءا من وقف إطلاق النار، ويجب على المجتمع الدولي إدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي"، داعيا الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وفي إيران، تعالت أصوات المسؤولين الإيرانيين بالتأكيد على انعدام ثقتهم في الولايات المتحدة وتعهداتها، مؤكدين استعدادهم الكامل لمواجهة أي انتهاك للاتفاق.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هذه الضربات تمثل انتهاكا صريحا للتفاهمات الأخيرة، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للضغط على إسرائيل ومنعها من تخريب الاتفاق.

بالمقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن القوات الأمريكية ستبقى حول إيران إلى أن يتم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، على حد قوله.

وستجري مناقشات إسلام آباد تحت ضغط تباينات حادة في الشروط إضافة لتضارب حول بعض البنود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والعقوبات على إيران إضافة لشمول لبنان في وقف إطلاق النار.