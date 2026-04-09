مشاهد تفيض بالمشاعر.. تكبيرات وسجود بالأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق

لم تتمالك حشود المصلين مشاعرها لحظة فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث أظهرت مشاهد مصورة التقطتها منصات مقدسية وناشطون توافد مئات الفلسطينيين الذين غلبت عليهم المشاعر ولم يتمالكوا دموعهم لدى دخولهم الأقصى بعد إغلاق دام 40 يوما.

واندفعت الجموع نحو الباحات وسط تكبيرات وسجدات شكر لله على البلاط العتيق، فيما عبر عدد من المصلين عن فرحتهم الغامرة بتمكنهم من أداء صلاة الفجر، وشهد الأقصى صدح المصلين بتكبيرات العيد بعد انتهاء الصلاة إعلانا بعودة الروح للمكان.

وتمكن نحو 3 آلاف مصل من أداء صلاة الفجر اليوم الخميس في المسجد الأقصى، وذلك بعد 40 يوما من إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس بأن آلاف المصلين تمكنوا من الدخول رغم إجراءات الاحتلال المشددة التي شملت فحص الهويات، ومنع عدد من الشبان من الدخول، إلى جانب الاعتداء الجسدي على بعض المصلين عند الأبواب ومحاولة إبعادهم عن باحات المسجد.

وأشارت المحافظة إلى أن شرطة الاحتلال واصلت انتهاكاتها عبر اعتقال المرابطة منتهى أمارة عند أحد أبواب المسجد، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتقال شاب آخر من داخل ساحات الأقصى.

وفي تنغيص متعمد لهذه الفرحة، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية في حماية من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام.

وأفادت المحافظة بأن هذا الاقتحام تخلله أداء غناء وصلوات تلمودية داخل باحات الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الاقتحامات تعد بمثابة تصعيد خطير يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وتشكل حالة استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع، حيث دخل المستوطنون مع بدء تطبيق التمديد الجديد على فترة الاقتحامات الصباحية.

وأوضحت المحافظة أن الاقتحامات جاءت بعد إعلان ما يعرف بمنظمات المعبد تمديد أوقات الاقتحام لنصف ساعة إضافية، إذ انطلقت عند الساعة 6:30 في الصباح بدل الساعة 7:00 كما كان معمولا به في السابق.

وبموجب هذا التعديل، أصبحت فترات الاقتحام تمتد من 6:30 حتى 11:30 في الصباح، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، ليصل مجموعها إلى 6 ساعات ونصف كل يوم.

وأكدت المحافظة أن هذا التمديد يعكس حالة تسارع في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وتكريس سياسة التقسيم الزماني، خاصة مع إعادة فتحه إثر إغلاق استمر مدة 40 يوما.

يُذكر أن مدينة القدس ومقدساتها شهدت إجراءات أمنية مشددة وإغلاقات متكررة طوال الأسابيع الستة الماضية، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى التي فرضها الاحتلال على خلفية المواجهة الإقليمية مع طهران.