ترمب يدرس سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض -اليوم الخميس- قوله إن الرئيس دونالد ترمب ناقش مع مستشاريه خيار سحب بعض ‌القوات الأمريكية من أوروبا بسبب استيائه مما يراه تقاعسا من جانب الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن المساعدة في تأمين مضيق هرمز وغضبه من عدم إحراز أي تقدم في خططه لضم غرينلاند.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار، كما لم يصدر البيت الأبيض أي توجيهات لوزارة الحرب (البنتاغون) لوضع خطط محددة لخفض القوات في القارة الأوروبية.

ورأت رويترز أن مجرد إجراء مثل هذه المناقشات يظهر مدى تدهور العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في الناتو خلال الأشهر الماضية، ويكشف عن أن زيارة الأمين العام للحلف مارك روته للبيت الأبيض مؤخرا لم تسفر ‌عن تحسين كبير في العلاقات عبر جانبي الأطلسي التي يمكن القول ‌إنها ‌في أدنى مستوياتها منذ تأسيس الحلف عام 1949.