إيران تؤكد شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار وتتحدث عن خروقات

أكدت إيران أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين الولايات المتحدة يشمل لبنان، وذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي وُصفت بـ"الأعنف" على مناطق لبنانية مختلفة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة وإسرائيل قد انتهكتا 3 بنود أساسية من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبيل انطلاق المفاوضات المقررة يوم الجمعة المقبل في باكستان.

وأوضح قاليباف، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الانتهاكات شملت عدم الالتزام بالبند الأول المتعلق بإعلان وقف إطلاق نار فوري يشمل لبنان ومناطق أخرى، إضافة إلى خرق البند الذي يحظر انتهاك الأجواء الإيرانية عبر دخول طائرة مسيرة فوق مدينة "لار" بمحافظة فارس.

كما أشار إلى رفض البند السادس الذي ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، مبينا أن هذه النقاط كانت تشكل "أرضية قابلة للتطبيق" بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن خرقها قبل بدء العملية جعل المسار التفاوضي أمرا "غير منطقي".

وقال المسؤول الإيراني إنه "لا جدوى من وقف إطلاق النار المتبادل أو المفاوضات" في ظل هذه الخروقات، مشددا على وجود حالة عميقة من انعدام الثقة التاريخي تجاه واشنطن بسبب انتهاك التزاماتها بشكل ممنهج.

بزشكيان: لبنان شرط أساسي في خطة النقاط العشر

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل "شرطا أساسيا" ضمن خطة طهران المؤلفة من 10 نقاط، والتي تشكل أساس الهدنة الحالية.

وشدد بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن قبول إيران بالهدنة هو دليل على "إرادة حقيقية لحل النزاعات"، داعيا أوروبا للضغط على واشنطن وتل أبيب لاحترام التزاماتهما.

وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ادعاء البيت الأبيض بأن لبنان ليس جزءا من وقف إطلاق النار يمثل "نموذجا للتنصل من الاتفاق، فيما أفادت وكالة فارس بأن إيران أغلقت مضيق هرمز أمام 99% من السفن بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وتأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية بعد إعلان هدنة لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران، تهدف لإنهاء المواجهة العسكرية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، سيتخللها مفاوضات تنطلق يوم الجمعة القادم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، إلى 254 قتيلا و1165جريحا.