بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين

تداولت منصات فلسطينية -فجر اليوم الخميس- مشاهد توثق إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك ودخول المصلين إليه، وذلك بعد إغلاق فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستمر 40 يوما.

وأظهرت اللقطات المصورة تدفق أعداد من المصلين الفلسطينيين إلى ساحات المسجد الأقصى، وهم يعبّرون عن فرحتهم بعودتهم إليه بعد فترة انقطاع طويلة.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى جانبا من أعمال التنظيف والترتيب التي نفذها متطوعون وسدنة المسجد في الساحات والمصليات، استعدادا لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قد أكدت -في بيان مقتضب- أن أبواب المسجد الأقصى ستُفتح أمام جميع المصلين ابتداء من صلاة فجر الخميس، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل حول أي قيود محتملة.

إعلان إسرائيلي وتأهب أمني

وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان السلطات الإسرائيلية -مساء الأربعاء- استعدادها لإعادة فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس المحتلة، وذلك بعد إغلاقهما التام منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية -في بيان لها- أن الاستعدادات جارية لإعادة فتح الأماكن المقدسة أمام المصلين والزوار بدءا من صباح الخميس، عازية القرار إلى ما سمته "تحديث تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى الدفع بتعزيزات أمنية مكثفة، حيث أعلنت شرطة الاحتلال نشر المئات من عناصر الشرطة وقوات حرس الحدود في أزقة البلدة القديمة بالقدس وعلى الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة، متذرعة بأن هذه الإجراءات تأتي بهدف "تأمين الزوار".

يُذكر أن مدينة القدس ومقدساتها شهدت إجراءات أمنية مشددة وإغلاقات متكررة طوال الأسابيع الستة الماضية، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى التي فرضها الاحتلال على خلفية المواجهة الإقليمية مع طهران.