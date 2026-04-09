بعد توقف الحرب على إيران.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد

تستأنف محكمة إسرائيلية جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد، يوم الأحد المقبل، بعد توقف الجلسات بسبب الحرب على إيران، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكانت الجبهة الداخلية بالجيش الإٍسرائيلي أعلنت حظر التجمعات مع بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط وهو ما أوقف جلسات المحاكم في إسرائيل، وتنعقد الجلسات في المحكمة المركزية في تل أبيب.

ويأتي استئناف جلسات المحكمة مع تواصل الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هرتسوغ لمنح العفو لنتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقُدمت ضده لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بينما تتعلّق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة.