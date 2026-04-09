الكويت تتعامل مع مسيّرات بثاني أيام الهدنة والسعودية تعلن تعطل منشآت طاقة

قال الجيش الكويتي، اليوم الخميس، إنه يتعامل مع "مسيّرات معادية" استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في ثاني أيام الهدنة بين واشنطن وطهران، في حين أعلنت السعودية توقف العمليات في عدد من منشآت الطاقة بسبب استهدافات طالتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان -في بيان عبر منصة إكس– أن الدفاعات الجوية في بلاده تتعامل مع هجمات من مسيّرات اخترقت أجواء البلاد، واستهدفت عددا من المنشآت الحيوية.

السعودية: تعطل منشآت طاقة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرضت لاستهدافات متعددة أخيرا، مما أدى إلى مقتل سعودي وإصابة 7 في إحدى شركات الطاقة، كما نتج عنها تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.

وشملت الاستهدافات -وفق المسؤول- مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير، ومرافق البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.

وأشار المسؤول السعودي إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمملكة جرّاء الاستهدافات بمقدار 600 ألف برميل يوميا، إذ تعرَّض معمل إنتاج منيفة لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية، في حين سبق تعرُّض معمل خريص لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وشملت الاستهدافات خلال الحرب إحدى محطات الضخ على خط أنابيب شرق-غرب الحيوي، مما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من كميات الضخ عبر الخط، الذي يُعَد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية في هذه الفترة، وفق "واس".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع السعودية -في أول أيام الهدنة- اعتراض وتدمير 9 مسيّرات، بعد إعلان الدفاع المدني في بيانات متفرقة إطلاق 5 إنذارات للتحذير من خطر في العاصمة الرياض ومحافظتَي الخرج وينبع والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية.

واستهدفت إيران 7 دول عربية معظمها خليجية بما لا يقل عن 6 آلاف و385 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بمقاتلتين، خلال 40 يوما، شملت أول أيام الهدنة بين واشنطن وطهران.

وأكدت إيران أنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بـ"قواعد ومصالح أمريكية"، لكنَّ بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومنشآت طاقة ومبانٍ مختلفة.