استشهد فلسطيني، فجر اليوم الخميس، برصاص مستوطنين خلال مواجهات اندلعت في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة.

فقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب علاء خالد فارس صبيح برصاص مستوطنين، خلال مواجهات اندلعت في محيط بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بين قريتي تياسير والعقبة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار الشمالية (حكومي) معتز بشارات إن الوضع في طوباس لا يزال متوترا حتى اللحظة، مع وجود تجمعات كبيرة للمستوطنين، وانتشار قوات من الجيش الإسرائيلي توفر لهم الحماية، لافتا إلى أن الجيش أعلن المنطقة مسرحا لنشاط أمني في قريتي تياسير والعقبة.

وبين أن الجثمان ما زال محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي.

وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية واسعة في البلدة واقتحمها برفقة جرافات وقوات كبيرة، وداهم منازل وفتشها.

وكانت منطقة تياسير قد شهدت مؤخرا تصاعدا في التوتر، حيث تعرّض طاقم شبكة "سي إن إن" لاعتداء من قبل جنود إسرائيليين أثناء تغطيته إقامة بؤرة استيطانية قرب القرية، وفق ما أظهرت مشاهد مصورة.

وأفادت تقارير بأن الجنود حاولوا منع الطاقم من التصوير، وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا تعليق نشاط كتيبة احتياط متورطة في الحادثة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان من قرية تياسير شرق طوباس.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، حيث نفذوا 443 هجوما على الفلسطينيين وممتلكاتهم بين 28 فبراير/شباط و28 مارس/آذار الماضي، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 10 فلسطينيين ومحاولة إقامة 14 بؤرة استيطانية، وتخريب أراض ومزروعات وإشعال حرائق.

اعتقالات

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أطفال وشابا من مخيم الجلزون بشمال المحافظة، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم في المخيم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس امرأة، واعتدت بالضرب على مواطن خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، ومنها شارع القدس والمدارس ومخيم بلاطة، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنة ربى قمحية من شارع القدس، واعتدت بالضرب على أحد المواطنين في شارع المدارس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي قصرة وعورتا جنوب نابلس، وزواتا غربها، وداهمت منازل وفتشتها.

اقتحام المسجد الأقصى

واقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام.

وتخلل الاقتحام أداء غناء وصلوات تلمودية داخل باحات الأقصى، وجرت هذه الاقتحامات خلال الفترة الصباحية، بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت محافظة القدس إلى أن هذه الاقتحامات تعتبر تصعيدا خطيرا يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويشكل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع، حيث اقتحم المستعمرون صباح اليوم المسجد الأقصى، مع بدء تطبيق التوقيت الجديد لفترة الاقتحامات الصباحية، إذ انطلقت عند الساعة 6:30 صباحا بدلا من الساعة 7:00 كما كان معمولا به سابقا.

وأوضحت المحافظة، أن هذه الاقتحامات جاءت بعد إعلان ما تُعرف بـ"منظمات المعبد" زيادة أوقات الاقتحام بنصف ساعة، لتصبح من 6:30 حتى 11:30 صباحا، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، ليصل مجموعها إلى 6 ساعات ونصف يوميا.

وأكدت أن هذه الزيادة تعكس تسارعا في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وتكريس سياسة التقسيم الزماني، خاصة مع إعادة فتحه عقب إغلاق فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي استمر 40 يوما.