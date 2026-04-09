الجزيرة تنظم وقفة للتنديد باغتيال المراسل محمد وشاح في غزة

نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية في مقرها بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، وقفة للتنديد باغتيال مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت حشود من الفلسطينيين قد شيّعت، صباح اليوم، الصحفي محمد وشاح الذي استُشهد أمس الأربعاء بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارته بصاروخ أطلِق من طائرة مسيّرة.

وشارك عشرات من أقارب الشهيد وشاح وأصدقائه في مراسم التشييع التي بدأت بإلقاء نظرة الوداع في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ثم حُمل على الأكتاف إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة، من أجل الصلاة عليه في المسجد الكبير، قبل أن يُوارى الثرى في المخيم تنفيذا لوصيته.

وقال المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إن الصحفي محمد وشاح تميز -منذ انضمامه إلى الشبكة عام 2018- بالشجاعة والإقدام، مشيرا إلى أنه "كان مراسلا ميدانيا سبّاقا إلى نقل الحدث على شاشة الجزيرة مباشر، مهما كانت الأخطار المحدقة به من كل جانب، ولم يثنه التحريض المتكرر ضده من قِبل متحدثي جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلته الإعلامية عن السعي إلى نقل معاناة سكان القطاع الأبرياء".

وأضاف "باسمي ونيابة عن الزملاء في الشبكة، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشهيد محمد وشاح، وأجدد مطالبتنا للعالم والمنظمات الداعمة لحرية الصحافة والحامية للصحفيين باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمعاقبة المتورطين في جرائم قتل الصحفيين".

ويأتي استشهاد وشاح ضمن سلسلة من الاستهدافات التي طالت الصحفيين في قطاع غزة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة العاملين في المجال الإعلامي وقدرتهم على مواصلة نقل مجريات الأحداث.