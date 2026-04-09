في ثاني أيام الهدنة.. قصف إسرائيلي على لبنان وبيروت تعلن الحداد

عشرات الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق واسعة في لبنان دون تحذير (الفرنسية)
Published On 9/4/2026

شن الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس- غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، في أعقاب قصف دموي أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين الأربعاء، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف مشروط لإطلاق النار مع إيران.

وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما استهدفت غارات بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا وخربة سلم والجميجمة ودير أنطار جنوبي لبنان.

ومساء الأربعاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة الليلكي-الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسمع دويّها في أرجاء العاصمة.

واستهدفت إسرائيل كذلك جسرا حيويا على نهر الليطاني في جنوب لبنان، يعد الجسر الأخير المؤدي إلى مدينة صور من جهة بيروت.

وسبق لإسرائيل أن دمرت 6 جسور أخرى منذ بدء الحرب، بحجة استخدامها من حزب الله لنقل تعزيزات عسكرية إلى عمق الجنوب.

تصاعُد الدخان بعد غارات إسرائيلية استهدفت صيدا جنوبي لبنان (الفرنسية)

مئات الضحايا

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف مسيّرة لدراجة نارية في بلدة قلاوية في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وقُتل 182 شخصا وأصيب 890 آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية في وقت سابق الأربعاء، استهدفت مناطق لبنانية عدة بما فيها بيروت، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان -منذ 2 مارس/آذار الماضي- بلغ 1739 قتيلا و5873 جريحا.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية.

BEIRUT, LEBANON - APRIL 8: Rescue workers search for people after an Israeli attack hit a residential building in the Corniche al Mazraa neighborhood on April 8, 2026 in Beirut, Lebanon. Israel has stepped-up its attacks on Lebanon following President Donald Trump's announcement of a two-week ceasefire agreement between the US and Iran. Israel says it will observe the ceasefire with Iran but insists Lebanon was not included in the deal, and has since launched the "largest coordinated strike" on Hezbollah targets since the resumption of the cross-border war on March 2. Iran and Pakistan - which has been coordinating peace talks - have said that the ceasefire included Lebanon, while US President Donald Trump has said Lebanon is a "separate skirmish," and not part of the deal.
الغارات الإسرائيلية أمس الأربعاء أدت إلى دمار واسع في بيروت (غيتي)

"الظلام الأبدي"

وكان الجيش الإسرائيلي قال -ظهر الأربعاء- إنه شن هجمات جوية واسعة بمشاركة نحو 50 طائرة مقاتلة، استهدفت مناطق في بيروت ووادي البقاع وجنوب لبنان، ضمن عملية أُطلق عليها "الظلام الأبدي".

وأوضح أنه قصف نحو 100 هدف باستخدام حوالي 160 قذيفة خلال 10 دقائق.

وأعلنت إسرائيل والولايات المتحدة أن لبنان غير مشمول بالهدنة في الحرب بين طهران وواشنطن، وذلك في تناقض مع تصريحات من الوسيط الباكستاني وإيران.

المصدر: الجزيرة + وكالات

