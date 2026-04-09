في ثاني أيام الهدنة.. قصف إسرائيلي على لبنان وبيروت تعلن الحداد

شن الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس- غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، في أعقاب قصف دموي أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين الأربعاء، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف مشروط لإطلاق النار مع إيران.

وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما استهدفت غارات بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا وخربة سلم والجميجمة ودير أنطار جنوبي لبنان.

ومساء الأربعاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة الليلكي-الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسمع دويّها في أرجاء العاصمة.

واستهدفت إسرائيل كذلك جسرا حيويا على نهر الليطاني في جنوب لبنان، يعد الجسر الأخير المؤدي إلى مدينة صور من جهة بيروت.

وسبق لإسرائيل أن دمرت 6 جسور أخرى منذ بدء الحرب، بحجة استخدامها من حزب الله لنقل تعزيزات عسكرية إلى عمق الجنوب.

مئات الضحايا

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف مسيّرة لدراجة نارية في بلدة قلاوية في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وقُتل 182 شخصا وأصيب 890 آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية في وقت سابق الأربعاء، استهدفت مناطق لبنانية عدة بما فيها بيروت، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان -منذ 2 مارس/آذار الماضي- بلغ 1739 قتيلا و5873 جريحا.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية.

"الظلام الأبدي"

وكان الجيش الإسرائيلي قال -ظهر الأربعاء- إنه شن هجمات جوية واسعة بمشاركة نحو 50 طائرة مقاتلة، استهدفت مناطق في بيروت ووادي البقاع وجنوب لبنان، ضمن عملية أُطلق عليها "الظلام الأبدي".

وأوضح أنه قصف نحو 100 هدف باستخدام حوالي 160 قذيفة خلال 10 دقائق.

وأعلنت إسرائيل والولايات المتحدة أن لبنان غير مشمول بالهدنة في الحرب بين طهران وواشنطن، وذلك في تناقض مع تصريحات من الوسيط الباكستاني وإيران.