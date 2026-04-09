بيانات أمريكية وإسرائيلية تكشف حصيلة القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب

أظهرت بيانات لوزارة الحرب الأمريكية أن عدد قتلى الجنود الأمريكيين -منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط الماضي- بلغ 13 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 7645 إسرائيليا بجروح.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن بيانات البنتاغون أنه -إضافة إلى القتلى الـ13- أصيب نحو 370 جنديا أمريكيا بجروح، بينهم ما لا يقل عن 12 جروحهم خطيرة. وقال مسؤولون إن معظم المصابين عادوا منذ ذلك الحين إلى الخدمة.

وقالت واشنطن بوست إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين استهل كلمته -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب بيت هيغسيث– بتقديم تحية لـ13 جنديا أمريكيا "قُتلوا أثناء القتال حتى الآن"، قائلًا إن تضحيتهم "بالغة الأهمية بالنسبة لنا، ونحن ممتنون".

وذكرت الصحيفة أن الهجمات الإيرانية ألحقت أيضا أضرارا كبيرة بالمنشآت الأمريكية في أنحاء المنطقة، وهو ما تُحجم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مناقشته بالتفصيل، وفق الصحيفة.

الخسائر في إسرائيل

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة -أمس الأربعاء- أن حصيلة المصابين -منذ بداية الحرب مع إيران- بلغت بلغ 7645 شخصا، بينهم 2811 أُصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وكانت الوزارة قد أعلنت -صباح الثلاثاء الماضي- أن عدد المصابين بلغ 7183، مما يعني تسجيل 462 إصابة جديدة منذ ذلك الوقت.

وأوضحت أن من بين المصابين 116 يتلقون العلاج حاليا، بينهم 2 في حالة حرجة، و13 في حالة خطيرة، و25 متوسطة، و74 طفيفة، إضافة إلى حالتين قيد التقييم الطبي.

ولم تتضمن المعطيات الجديدة -التي أعلنتها وزارة الصحة الإسرائيلية- عدد القتلى، وإن كانت معطيات نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي -في منتصف الشهر الماضي- قد أشارت إلى مقتل 16 إسرائيليا، بينما وثقت خدمة الإسعاف مقتل 15 شخصا، بينهم 9 في هجوم صاروخي على "بيت شيمش" وجنديان في جنوب لبنان.

ويفرض الجيش الإسرائيلي رقابة مشددة على وسائل الإعلام لمنع نشر خسائر الرد الإيراني وهجمات حزب الله.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

ولاحقا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لقرار ترمب، وقال إن تل أبيب "تؤيد جهود الولايات المتحدة لضمان عدم تشكيل إيران تهديدا نوويا أو صاروخيا أو إرهابيا لأمريكا وإسرائيل وجيران إيران العرب والعالم"، وفقا لتعبيراته، ولكنه أكد أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.