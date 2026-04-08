8 قتلى في استهداف إسرائيلي لمدينة صيدا جنوبي لبنان

قتل 8 أشخاص على الأقل فجر اليوم الأربعاء في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صيدا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة -في بيان- إن "غارة العدو الإسرائيلي على صيدا جنوب لبنان أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 22 بجروح". في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن الضربة أصابت الواجهة البحرية للمدينة، وبثّت صورا أظهرت دمارا في أحد المقاهي.

وشوهدت النيران مندلعة في المقهى، بينما تناثر الزجاج على الطريق. وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، بينما طوّق الجيش اللبناني المكان، وتضررت سيارات كانت متوقفة في الموقع.

غارات واسعة بالجنوب

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرا لسكان مدينة صور جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم ليل الثلاثاء، في وقت واصل فيه ضرباته على مناطق عدة.

وحسب إحصاء لوكالة الأناضول، شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 66 منطقة في جنوب لبنان منذ فجر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 على الأقل.

وشمل القصف مدنا وبلدات عدة، بينها بنت جبيل وعين بعال ومعركة وطير دبا والنبطية الفوقا وعين قانا وتبنين والعباسية، إضافة إلى قصف مدفعي طال بلدات الحنية والقليلة وصفد البطيخ وبرعشيت وغيرها.

كما أسفرت الغارات عن دمار واسع في منازل ومبان جنوب البلاد، خصوصا في محيط بلدة الطيبة وشرق بلدة سحمر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف جسر جديد فوق نهر الليطاني، ليرتفع عدد الجسور المستهدفة إلى 7 منذ بدء عدوانه الموسع في الثاني من مارس/آذار الماضي.

وأفادت السلطات اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان أسفر عن مقتل 1530 شخصا وإصابة 4812 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب اغتيالات طالت شخصيات بارزة، من بينها المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

إعلان

وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة وإيران، فجر اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، يجري خلالهما التفاوض على اتفاق نهائي بين الطرفين.