53 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في شهر مارس

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 53 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر مارس/آذار الماضي، بينها حالتا قتل، بحسب بيان صادر عن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وذكرت النقابة، وفقا لتقريرها الشهري، أن الانتهاكات شملت أيضا 12 حالة احتجاز ومنع من التغطية و8 حالات استهداف مباشر بقنابل الغاز والصوت و8 حالات اعتداء بالضرب، إلى جانب 7 حالات مصادرة وتحطيم للمعدات الصحفية و6 حالات اعتقال و4 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين، فضلا عن حالتي تهديد لفظي وحالتي تحقيق.

وأضافت اللجنة أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والاعتقال والاعتداء الجسدي، يندرج ضمن "نمط متصاعد من الانتهاكات الجسيمة" التي ترقى، بحسب وصفها، إلى مستوى الجرائم الخطيرة.

وحذّرت النقابة من تصعيد وصفته بـ"الخطير والممنهج" في استهداف الصحفيين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وتقويض حرية الصحافة، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين.

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى اتخاذ خطوات فورية وعملية لحماية الصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ووفقا لمعطيات النقابة المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي 260 صحفيا وأصاب 550 آخرين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين لا يزال 39 صحفيا رهن الاعتقال، إضافة إلى تدمير نحو 150 مؤسسة إعلامية.

وخلفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية.

وأسفر استمرار العدوان الإسرائيلي المتزامن على الضفة الغربية، بما فيها القدس، عن مقتل أكثر من 1147 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 11 ألفا، فضلا عن اعتقال نحو 22 ألفا.