يونانية.. أول سفينة تعبر هرمز بعد وقف إطلاق نار مشروط بين واشنطن وطهران

أظهرت بيانات ملاحية من موقع مارين ترافيك عبور أول سفينة مضيق هرمز، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران الاتفاق على وقف إطلاق نار مشروط لمدة أسبوعين، يُسمح خلاله بمرور حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ووفقا للبيانات الملاحية من منصات الملاحة عبرت سفينة نقل البضائع السائبة "دايتون بيتش" مضيق هرمز، بعد مغادرتها منطقة انتظار ميناء بندر عباس الإيراني.

وأظهرت البيانات أن السفينة التي تحمل رقم تسجيل (9615054)، وترفع علم ليبيريا، ستفرغ حمولتها في ميناء الفجيرة الإماراتي.

وبفحص سجل السفينة، تبين أنها تدار من قبل شركة مقرها اليونان، كما تبين من فحص سجل الحركة أنها متوقفة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل العبور الحالي.

كما أظهرت البيانات أن السفينة سجلت دخولا إلى ميناء سترة البحريني في 19 فبراير/شباط الماضي، قبل توجهها إلى منطقة انتظار ميناء بندر عباس الإيراني، حيث ظلت راسية هناك طيلة أيام الحرب، قبل عبورها الحالي.

تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من فرض إيران قيودا مشددة على الملاحة في مضيق هرمز، في سياق التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أوقفت أو قلصت مرور السفن التجارية، وفرضت عبورا انتقائيا خاضعا لموافقات أمنية، بالتوازي مع تصاعد المخاوف من استهداف الناقلات أو تعرضها للتشويش الملاحي.

وخلال الأيام الماضية، أظهرت البيانات الملاحية عبور أعداد محدودة من السفن، إذ سجل مرور نحو 29 سفينة بين 4 و6 أبريل/نيسان، بعد فترة من التراجع الحاد في حركة العبور.

ويأتي استئناف الحركة وفق شروط أبرزها الالتزام بممرات محددة، والحصول على تنسيق مسبق، إضافة إلى اشتراطات أمنية مرتبطة بوجهة السفن وطبيعة حمولتها، ضمن ترتيبات مؤقتة مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار المعلن.

وفي اليوم الـ40 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق مع إيران انتصار كامل وشامل للولايات المتحدة.

وأعلن ترمب موافقته على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، وأضاف أن وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.