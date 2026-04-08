وزير خارجية إسبانيا: على إسرائيل وقف هجومها العشوائي على لبنان فورا

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إسرائيل إلى "وقف قصفها العشوائي على لبنان فورا، والانسحاب من جنوب لبنان"، كما طالب بنزع سلاح حزب الله.

وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن لبنان، الذي هو بلد "له سيادة ولديه حكومة تفعل ما تستطيع لضمان أمن الجميع وسلامتهم".

وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن لبنان غير مشمول في اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، شن قصفا عنيفا على مختلف أنحاء لبنان اليوم الأربعاء، أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وذكر الوزير الإسباني أن القصف الإسرائيلي غير مقبول، ويتسبب في سقوط الكثير من الضحايا، ولا يخدم السلام والاستقرار، ولا يصب في مصلحة شعب إسرائيل وأمنه، وفق قوله.

وعن دور إسبانيا ومعها الاتحاد الأوروبي في دفع إسرائيل إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، قال ألباريس إن إسبانيا كانت قد قدَّمت اقتراحا خلال اجتماع لوزراء خارجية لفرض عقوبات على إسرائيل، ولوقف اتفاقية الشراكة التجارية معها إن لم تلتزم بالقانون الدولي.

وحذر وزير الخارجية الإسباني إسرائيل من أن عدم التزامها بالقانون الدولي سيجعل دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على التعامل معها بشكل طبيعي، مبيّنا أن العلاقات التجارية والطرق الدبلوماسية والسياسية يمكن استخدامها ضد إسرائيل من قِبل الاتحاد الأوروبي.

دعم

وشدَّد الوزير الإسباني على ضرورة دعم القوات المسلحة اللبنانية، ورفع مستوى الدعم السياسي والمادي للحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله، الذي قال إنه يجب أن يكف عن إطلاق صواريخه على إسرائيل.

وأضاف ألباريس أن إسبانيا تدعم الحكومة اللبنانية لكي تستطيع نشر قواتها في جنوب البلاد، ونزع سلاح حزب الله وحفظ سلامة الجميع وأمنهم، بما في ذلك إسرائيل، حسب المتحدث نفسه.

إعلان

وفي السياق ذاته، أعرب الوزير الإسباني عن دعم بلاده لقوات اليونيفيل وضرورة حمايتها، مع الدعوة إلى التفكير في تفويض جديد لمهمتها مستقبلا.

وفي تعليقه على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، أوضح الوزير الإسباني أن بلاده تدعو منذ اليوم الأول للحرب على إيران لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض.

كما دعا ألباريس إلى ضرورة إنهاء الحرب، وضمان أن توقف إيران وما سمّاها المليشيات التابعة لها كل هجماتها على بلدان الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر التي قال إنها دولة صديقة لإسبانيا.

وشدَّد أيضا على أهمية ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي "يجب أن يكون آمنا ومفتوحا كما كان قبل الحرب".

يُذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد أغلقت المجال الجوي أمام جميع الطائرات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومنعت واشنطن من الانطلاق من قواعدها للهجوم على إيران.