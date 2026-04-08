هجمات على 5 دول خليجية رغم إعلان ترمب وقف إطلاق النار مع إيران

أعلنت 5 دول خليجية تعرضها لهجمات بصواريخ ومسيرات، فجر الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموافقة على وقف مشروط لإطلاق النار مع طهران.

الإمارات

في الإمارات، قالت الداخلية الإماراتية إنها تتعامل مع تهديد صاروخي جديد.

وأفاد المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي بإصابة 3 أشخاص واندلاع حرائق بسقوط شظايا إثر اعتراض صاروخي ناجح.

وذكرت أن الإصابات وقعت جراء حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز، مضيفة أن المصابين هم شخصان من الجنسية الإماراتية وثالث من الجنسية الهندية وجميعهم مصابون بإصابات بسيطة.

السعودية

أعلن الدفاع المدني السعودي في بيانات عدة عن إطلاق 5 إنذارات للتحذير من خطر في العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج (وسط) وينبع (غرب) والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، ثم تحدث لاحقا عن زوال الخطر في تلك المناطق المستهدفة، دون تقديم تفاصيل أخرى.

قطر

أفادت وزارة الدفاع القطرية عبر بيان بالتصدي لهجمة صاروخية. وجاء ذلك عقب إطلاق وزارة الداخلية القطرية إنذارا بأن مستوى التهديد الأمني مرتفع، ودعت الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.

الكويت

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان أن دفاعاتها الجوية تتعامل منذ الساعة 08:00 صباحا، مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية. وأضاف البيان أنه جرى التعامل مع 28 طائرة مسيرة استهدفت الكويت.

وقال الجيش الكويتي إنه اعترض عددا كبيرا من الطائرات المسيرة التي استهدف بعضها منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة بجنوب البلاد، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات الكهرباء والمياه.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، ودعت الجميع إلى التوجه لأقرب مكان آمن، دون تقديم تفاصيل أخرى. وعادة ما يكون إطلاق صفارات الإنذار مترافقا مع رصد هجمات.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية بوقوع أضرار في منازل بمنطقة سترة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيّرة.

إعلان الهدنة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترمب عبر منصة "تروث سوشال" عن وقف إطلاق النار، قائلا إن هذه الموافقة تأتي "بناء على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير".

وأضاف أن "السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام الطويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط".

وأوضح ترمب أنهم تلقوا مقترحا من 10 نقاط من إيران، وأنه سيكون أساسا عمليا للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران. واعتبر أن وقف إطلاق النار لفترة أسبوعين "سيتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

وفي إيران، أعلن مجلس الأمن القومي عن مفاوضات ستنعقد مع ممثلي الولايات المتحدة في إسلام آباد مدة 15 يوما بهدف إتمام الاتفاق.

وأوضح عبر بيان أن مقترح إيران المكون من 10 بنود يشمل الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ورفع كافة العقوبات عنها، وتقديم ضمانات بعدم تعرضها لهجمات مستقبلية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل. كما تستهدف ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفَة.