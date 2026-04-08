نتنياهو: حققنا إنجازات هائلة ضد إيران والمعركة لم تنتهِ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن إسرائيل حققت "إنجازات هائلة" في مواجهة إيران، مؤكدا أن "تل أبيب أصبحت في أقوى حالاتها بينما طهران باتت في وضع أضعف".

وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة أن وقف إطلاق النار مع إيران "ليس نهاية المعركة"، واصفا الغارات الأخيرة ضدها بأنها محطة مهمة على طريق تحقيق أهداف إسرائيلية إستراتيجية.

وأشار إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدا أن العلاقة الشخصية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كانت يومية ومباشرة، واعتبرها محورا في إنجاز العمليات الإسرائيلية الأخيرة.

وكان ترمب أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" عن وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وأرجع ذلك إلى تحقيق بلاده "جميع الأهداف العسكرية وتجاوزها"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران.

وكذلك، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الضربات العسكرية هدفت إلى منع إيران من الوصول إلى قدرات نووية، مضيفا "لو لم نشن الحرب لوصلت إيران إلى هدفها ببناء أسلحة نووية".

وأشار إلى أن إسرائيل أوقفت عمليات إنتاج الصواريخ لدى طهران ودمرت مصانعها، فيما لا يزال التهديد قائما، لافتا إلى أن بلاده دمرت الكثير من المنشآت النووية الإيرانية، وقتلت أيضا علماء الذرة الإيرانيين.

وحسب نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا بنية إيران الاقتصادية والعسكرية، بما يشمل مصانع الصلب والسلاح، والمنشآت البحرية والجوية للنظام الإيراني.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، ووزيرا الاستخبارات والدفاع، قبل التوصل لهدنة مؤقتة.

غارات لبنان

أما بشأن الغارات في لبنان، فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الجيش أوقع بسلاح حزب الله أكبر ضربة منذ عملية البيجر".

وبعد ساعات من إعلان واشنطن وطهران عن هدنة لمدة أسبوعين، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما غير مسبوق على لبنان، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، مما أسفر -ضمن حصيلة أولية- عن 87 قتيلا وأكثر من 700 جريح.

وتوعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير -في بيان- بمواصلة الجيش غاراته على لبنان دون توقف، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل مصرّة على فصل الحرب مع إيران عن القتال في لبنان، مدعيا أن ذلك "من أجل تغيير الواقع في لبنان وإزالة التهديدات التي تواجه شمال إسرائيل".

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2024، انفجرت أجهزة البيجر بشكل متزامن، تبعها بيوم واحد تفجير أجهزة اللاسلكي "ووكي توكي"، مما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 3400 آخرين، بينهم مدنيون لم تكن لهم صلة بحزب الله.