"مسودة – رسالة رئيس وزراء باكستان على إكس".. عبارة أشعلت المنصات ما قصتها؟

أثار إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن وقف فوري لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما، جدلا واسعا على منصات التواصل، بعد نشره بصيغة بدت واضحة أنها مرسلة "كمسودة" لم تعدل قبل نشرها على منصة إكس.

شهباز شريف كتب في منشوره الأول "مسودة – رسالة رئيس وزراء باكستان على إكس":

"بأعظم تواضع، يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مع حلفائهما، قد اتفقوا على وقف إطلاق نار فوري في كل مكان بما في ذلك لبنان وغيرها، ساري المفعول فورا".

وقال أرحب بحرارة بهذه اللفتة الحكيمة وأتقدم بأعمق الشكر لقيادة كلا البلدين، وأدعو وفودها إلى إسلام آباد يوم الجمعة، 10 أبريل/نيسان 2026، للتفاوض الإضافي من أجل اتفاق نهائي يحل جميع النزاعات".

وأضاف شريف أن الطرفين أظهرا "حكمة وتفهما لافتين" وظلا "ملتزمين بشكل بناء في تعزيز قضية السلام والاستقرار"، معربا عن أمله في أن تنجح "محادثات إسلام آباد" في تحقيق "سلام مستدام"، وأن يُعلن مزيد من الأخبار السارة في الأيام القادمة.

وبعد دقائق، عُدلت التدوينة وحذف السطر الأول الذي حمل عبارة "مسودة – رسالة رئيس وزراء باكستان على إكس"، وهو ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التعليقات والتأويلات حول طريقة إعداد الرسالة والجهة التي صاغتها.

ورأى مغردون أن رئيس الوزراء كان "متحمسا إلى درجة أنه نسي حذف عنوان المسودة قبل النشر"، معتبرين أن ما ظهر يوحي بأن النص صيغ في قوالب جاهزة قبل اعتماده رسميا.

وذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، متسائلين إن كانت الصيغة أقرب إلى "نص دبلوماسي مكتوب في واشنطن" أكثر من كونها مبادرة مستقلة من إسلام آباد.

ورغم الانتقادات، أشاد آخرون بدور شهباز شريف، معتبرين أن جماليات الصياغة أقل أهمية من مضمون الخطوة، ووصفوا مبادرته بأنها محاولة جادة لإيقاف هذه الحرب، حتى لو شابها ارتباك في الشكل أو التوقيت.

في المقابل، وصف بعض المعلقين ما جرى بأنه "فضيحة" و"مسرحية طُبخت في واشنطن".