مجزرة في تلة الخياط.. غارة إسرائيلية تهز بيروت والذعر يعم السكان

تواصلت الغارات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت، لتشمل اليوم منطقة تلة الخياط، في تصعيد جديد بعد سلسلة غارات مكثفة استهدفت العاصمة ومناطق أخرى داخل لبنان، بما فيها جنوب بيروت وضاحية العاصمة.

وأكد مراسل الجزيرة جوني طونيوس، من تلة الخياط، أن الغارة استهدفت مبنى سكنيا ما أدى إلى انهيار جزء كبير منه، مشيرا إلى وقوع أضرار كبيرة في المباني المحيطة والسيارات التي تضررت بشظايا الانفجار.

وقال طونيوس إن فرق الإسعاف والإغاثة والإطفاء هرعت على الفور إلى المنطقة للبحث عن الضحايا والجرحى تحت الأنقاض. واستخدمت فرق الإغاثة الآليات الثقيلة والسلالم المرتفعة للوصول إلى الطوابق العليا للمبنى، مؤكدا أن العمل مستمر على عدة مستويات، ويجري التنسيق مع الفرق الطبية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا.

ووصف طونيوس الوضع "بالكارثي، وهناك ذعر كبير بين السكان الذين عادوا إلى منازلهم في وقت الغارة. بعض العالقين ما زالوا تحت الركام، والجهود مستمرة لإنقاذ من يمكن إنقاذه".

وتأتي هذه الغارة في يوم كان من المفترض أن يشهد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يبدو أن لبنان غير مشمول بهذا الاتفاق، بحسب ما تشير إليه سلسلة الغارات المستمرة على العاصمة.

دمار هائل ومجزرة

وأشار المراسل إلى أن الانفجارات التي دوت في تلة الخياط كانت جزءا من عدة غارات، وأن الوضع في العاصمة لا يزال متوترا بشكل كبير.

وتابع "ما نشهده الآن من دمار هائل ومجزرة، يؤكد حجم الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على هذه المنطقة السكنية الراقية، مع تضرر المباني المجاورة والمرافق المحيطة".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن مقتل نحو 90 في مختلف مناطق لبنان خلال الغارات السابقة، فيما يواصل الجيش اللبناني والفرق الطبية جهودهم لمواكبة هذا التصعيد، وسط استنفار كامل في تلة الخياط التي تعتبر منطقة سكنية مكتظة ومتلاصقة، مما يزيد من خطورة الأضرار المحتملة على المدنيين.

ومن جانبها، اعتبرت الرئاسة اللبنانية، أن "الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية" التي طالت مختلف أنحاء البلاد، منذ فجر الأربعاء، "تصعيد خطير ومجزرة جديدة" تضاف إلى "السجل الأسود" لتل أبيب وتهدد استقرار المنطقة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي في مختلف أنحاء لبنان عن عشرات القتلى ومئات الجرحى منذ فجر الأربعاء، وهو الأكبر من نوعه منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ويأتي العدوان بينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية أن لبنان مشمول بالهدنة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه غير مشمول وواصل عدوانه بعد بدء الهدنة، التي يلتزم بها "حزب الله".