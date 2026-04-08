ما البنود العشرة التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب؟
Published On 8/4/2026|
آخر تحديث: 02:27 (توقيت مكة)
ما هي البنود الـ10الإيرانية في الخطة المقترحة لإنهاء الحرب؟
1- أن تتعهد الولايات المتحدة من حيث المبدأ بضمان عدم الاعتداء
2- استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز
3- القبول بالتخصيب
4- رفع جميع العقوبات الأولية
5- رفع جميع العقوبات الثانوية
6- إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن
7- إنهاء جميع قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
8- دفع تعويضات لإيران
9- خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة
10- وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية البطلة في لبنان
وقد تراجع ترامب، بقبوله هذه الشروط أساسا للمفاوضات، عن تهديداته وتهويله اليائس.
المصدر: الصحافة الإيرانية