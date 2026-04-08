ما البنود العشرة التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب؟

ما هي البنود الـ10الإيرانية في الخطة المقترحة لإنهاء الحرب؟

1- أن تتعهد الولايات المتحدة من حيث المبدأ بضمان عدم الاعتداء

2- استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز

3- القبول بالتخصيب

4- رفع جميع العقوبات الأولية

5- رفع جميع العقوبات الثانوية

6- إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن

7- إنهاء جميع قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

8- دفع تعويضات لإيران

9- خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة

10- وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية البطلة في لبنان

وقد تراجع ترامب، بقبوله هذه الشروط أساسا للمفاوضات، عن تهديداته وتهويله اليائس.