ماكرون: اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على ضرورة أن يشمل لبنان بكامله.

ورغم دعمها لقرار وقف إطلاق النار، أعلنت إسرائيل أنه "لا يشمل لبنان"، كما شنّ جيشها صباح اليوم الأربعاء غارات عدة على جنوب لبنان، وأصدر أمرا جديدا بإخلاء مناطق في مدينة صور.

ودعا ماكرون إلى إعادة تفعيل آلية التنسيق التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وتعزيز دعم الجيش اللبناني "حتى يتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله".

ومن جهة أخرى، قال ماكرون إنه يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بشكل كامل في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن العراق يجب أن يشمله الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق فجر اليوم تعليق الهجمات على إيران مدة أسبوعين في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الصراع وإتاحة المجال للمفاوضات، في خطوة لاقت ترحيبا من العديد من الأطراف الدولية.

وجاء إعلان ترمب عبر منصة "تروث سوشال"، وقال إن موافقته على وقف إطلاق النار تأتي "بناء على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير".

وفي وقت سابق أكد ماكرون أن بلاده لن تتبنى فكرة فتح مضيق هرمز بالقوة، مشددا على أن وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة مع إيران هما السبيل الوحيد لإعادة الملاحة وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.

وشكر الرئيس الفرنسي في كلمته السلطات في سلطنة عمان لوساطتها في الإفراج عن المواطنَين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس، بعدما اعتُقلا في إيران مدة ثلاث سنوات ونصف، قبل أن يُوضعا قيد الإقامة الجبرية في السفارة الفرنسية بطهران.