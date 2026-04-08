"لا عهد لهم".. غضب يجتاح المنصات إثر المجزرة الإسرائيلية في لبنان

منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية على لبنان، بل استمرت بوتيرة متصاعدة مستهدفة مناطق متفرقة.

وبعد نحو 12 ساعة من القصف المتقطع، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، وصفها بأنها الأشد منذ بدء الحرب.

وأوضح الجيش أن الهجوم شمل استهداف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق فقط، في تصعيد لافت يعكس تحولا نوعيا في طبيعة العمليات العسكرية.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي حجم الدمار الناتج عن الغارات، التي طالت عشرات المناطق في العاصمة بيروت، إلى جانب البقاع والهرمل ومدينة صور ومناطق واسعة في جنوب لبنان.

وأعلن وزير الصحة اللبناني سقوط مئات الضحايا بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء البلاد جراء الضربات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعاني اكتظاظًا شديدًا بالجرحى والقتلى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية بمعزل عن التفاهمات الإقليمية.

وفي المقابل، قال مسؤول قيادي في حزب الله، في تصريح خاص للجزيرة، إن الحزب يترقب نتائج الاتصالات الجارية، مؤكدًا أنه يمنح فرصة للجهود الدبلوماسية من أجل إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أُعدت على مدى أسابيع، مؤكدًا أنه استهدف وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله.

غير أن الوقائع الميدانية تشير إلى استهداف مواقع مدنية، حيث أفادت تقارير بأن إحدى الغارات طالت مقبرة في بلدة شمسطار أثناء تشييع جنازة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، في حادثة تعكس حجم الخسائر البشرية وتثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف الحقيقية للضربات.

تفاعل واسع وغضب

وأثار التصعيد الإسرائيلي تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصد برنامج (شبكات) جانبا منه في حلقة (08/04/2026) حيث عبّر ناشطون عن قلقهم وغضبهم من استمرار القصف.

وفي هذا السياق، حذّر رابح من نوايا التصعيد، قائلا:

"الهدنة مع إيران حتى يهجموا على لبنان مع أمريكا، وبعد الانتهاء من حزب الله سيعودون إلى الحرب مع إيران، لا عهد لهم حذار.." بواسطة رابح

وفي تعليق يعكس اتهامًا مباشرًا لإسرائيل، قال كاظم:

"إسرائيل خسرت الحرب لذلك تلجأ إلى قتل المزيد من الأبرياء.." بواسطة كاظم

كما دعا أبو محمد إلى رد عسكري قوي، قائلاً:

"يجب أن يكون الرد قاسيا جدا من قبل إيران وبقية المحاور على هذه المجازر.." بواسطة أبو محمد

من جانبه، عبّر سبتي عن قلقه من تبدل أولويات الاهتمام الدولي، قائلاً: