قطر تدين الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في لبنان

أدانت دولة قطر سلسلة الغارات الإسرائيلية "الغاشمة" التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان، اليوم الأربعاء، وأدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تعد "تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقواعد القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم (1701)".

وبعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما غير مسبوق على لبنان، هو الأكبر منذ 2 مارس/آذار الماضي، أسفر -ضمن حصيلة أولية- عن 89 قتيلا وأكثر من 700 جريح، وفق وزارة الصحة اللبنانية للجزيرة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان، أن العدد الإجمالي للقتلى في الهجمات الإسرائيلية على لبنان هو 254 قتيلا و1165 جريحا.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف مجازرها الوحشية واعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية".

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية اللبنانية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة على موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن -في وقت سابق الأربعاء- أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق.