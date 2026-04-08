فصائل عراقية تعلن وقف عملياتها في البلاد والمنطقة لأسبوعين

أعلنت فصائل عراقية مسلحة ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، وقف هجماتها داخل البلاد وفي المنطقة أسبوعين، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار بينهما للمدة نفسها.

وقالت هذه الفصائل الموالية لإيران، في بيان، "تعلن المقاومة الإسلامية في العراق إيقاف عملياتها في العراق والمنطقة لمدة أسبوعين"، دون مزيد من التفاصيل.

ودخلت هذه الفصائل على خط المواجهة إلى جانب إيران ضمن حرب الأخيرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر شنها هجمات استهدفت مصالح وقواعد أمريكية داخل العراق وخارجه.

وعلى مدى أيام الحرب، نفذت تلك الفصائل مئات الهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ طالت أهدافا في العراق والمنطقة.

وشملت هذه الأهداف قاعدة الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد الدولي، والثكنات الأمريكية في مطار أربيل، وقاعدة حريري، ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ومقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في أربيل والسليمانية، فضلا عن منشآت نفطية في العراق والمنطقة.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة تجاه إسرائيل، وتنفيذ هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته هذه الدول ودعت مرارا إلى وقفه.

وتعدّ هذه الحرب على إيران الثانية بعد حرب يونيو/حزيران 2025، وجاءت بعد إحراز تقدم في المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي عبر وساطة عمانية.