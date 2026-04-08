وزير الحرب الأمريكي: النظام الجديد في إيران أدرك أن الصفقة أفضل

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن بلاده حققت كل الأهداف التي وضعتها منذ اليوم الأول للحرب التي شنتها مع إسرائيل ضد طهران، مشددا على أن ما سمّاه النظام الإيراني الجديد "أدرك أن الصفقة أفضل بكثير من المصير الذي كان ينتظره".

وجاء كلام الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك استجابة لوساطة باكستانية.

وأضاف الوزير الأمريكي أن عملية "الغضب الملحمي" كانت "نصرا عسكريا وتاريخيا بجميع المقاييس"، مشيدا بالرئيس دونالد ترمب الذي قال إنه "صاغ هذه اللحظة"، وزاعما أن إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار

وعدَّد الوزير حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في إيران قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، وقال "نفذنا 800 غارة الليلة الماضية، ودمرنا قاعدة صناعية دفاعية إيرانية".

وأضاف أنه جرى تدمير مصانع الصواريخ الإيرانية بشكل كامل، قائلا أيضا إن عملية "الغضب الملحمي" أبادت الجيش الإيراني وجعلته غير قادر على القتال لسنوات في المستقبل، ودمرت قاعدة التصنيع الدفاعي بشكل كامل.

وبحسب وزير الحرب، فإن الجيش الأمريكي استهدف محطات الطاقة والجسور والبنية التحتية للنفط والطاقة، واستدرك قائلا "الرئيس ترمب اختار الرحمة" مع إيران.

وفي سياق تعداده للشخصيات الإيرانية التي قُتلت في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، أكد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصيب وتعرَّض للتشويه، وقال إن "النظام الجديد يفتقد إلى الخيارات وإلى الوقت، ولذلك اضطر لإبرام الصفقة" مع الأمريكيين.

كما قال الوزير الأمريكي إن "الاتفاق مع إيران يعني أنهم لن يمتلكوا أبدا سلاحا نوويا"، وإنه تجري مراقبة الغبار النووي المدفون على مدار الساعة.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين تدمير أكثر من 90% من أسطول البحرية الإيرانية التقليدي.

وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لاستكمال العمليات العسكرية إذا دعت الحاجة، معربا عن أمله أن "تختار إيران السلام الدائم".