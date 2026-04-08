فانس يحذّر إيران: المفاوضات الجادة أو العودة للخيار العسكري

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لم توافق على إدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدا أن "الإيرانيين ظنوا أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق"، ومضيفا "لم نقطع مثل هذا الوعد قط ولم نلمح أبدا إلى أن لبنان ضمن الاتفاق".

وتابع فانس "ما قلناه هو إن وقف إطلاق النار سيركز على إيران وعلى الحلفاء تحديدا إسرائيل ودول الخليج"، معربا عن رضاه بما تم التوصل إليه، وقال "أنا راضٍ بما وصلنا إليه، وأعتقد أن الرئيس أبرم صفقة جيدة لمصلحة الشعب الأمريكي".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "الإسرائيليين عرضوا ضبط النفس في لبنان"، داعيا طهران إلى التعامل بجدية مع المرحلة المقبلة.

وقال "على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية"، وأضاف محذرا "على الإيرانيين اتخاذ الخطوة التالية وإلا فستكون أمام الرئيس خيارات عديدة للعودة إلى الحرب".

وبشأن البرنامج النووي الإيراني، نقل فانس عن الرئيس الأمريكي قوله "لا نريد أن تمتلك إيران القدرة على تصنيع سلاح نووي، ولا نريد أن تمضي قدما في عمليات التخصيب بهدف الحصول على سلاح نووي".

وأضاف "نريد من إيران التخلي عن الوقود النووي، وستكون هذه هي مطالبنا خلال المفاوضات، وسنرى ما الذي سيكون الإيرانيون مستعدين لتقديمه".

طهران تستوضح

وتطرَّق فانس إلى التطورات في مضيق هرمز، قائلا "شهدنا اليوم زيادة في حركة المرور في مضيق هرمز، ونأمل أن نشهد زيادة مماثلة غدا".

وأضاف أن "الاتفاق ينطوي على وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات وعلى الطرف الآخر إعادة فتح المضيق"، متابعا "إذا لم يُفتح المضيق فلن يلتزم الرئيس بشروطنا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلِن فجرا مع إيران لا يشمل لبنان.

وأضاف ترمب في تصريحات لشبكة "بي بي إس" الأمريكية أن لبنان لم يُدرَج ضمن الصفقة بسبب حزب الله، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تأتي ضمن "قتال منفصل"، وأن الجميع يعلم ذلك، وفق الرئيس الأمريكي.

في المقابل، دعت الحكومة الإيرانية واشنطن إلى توضيح موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس إن "شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة: على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل، فلا يمكنها الجمع بين الأمرين".

وأضاف عراقجي أن "العالم يشهد المجازر في لبنان"، لافتا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، والعالم يراقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها".

ومنذ فجر الأربعاء، شنت إسرائيل قصفا غير مسبوق على مختلف أنحاء لبنان، أسفر عن مقتل 254 شخصا وإصابة 1165، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمديرية العامة للدفاع المدني في لبنان.