ترمب يعلن وقفا لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار من الجانبين، مؤكدا أنه تم قطع شوط كبير نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران.

وأضاف ترمب: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق"، مؤكدا أنه وافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. وقال إن فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه.

وقال الرئيس الأمريكي إنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية مع إيران.

الموقف الإيراني

وفي إيران، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، موضحا أن المفاوضات ستنطلق يوم الجمعة 11 أبريل في العاصمة الباكستانية.

وأكد أن إيران "حققت نصرا عظيما" وأجبرت الولايات المتحدة على قبول مقترحها المكوّن من 10 نقاط، وأن الاتفاق ينص على رفع كل العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأوضح المجلس أن المقترح المؤلف من 10 بنود يتضمن "التزامنا مبدئيا بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرتنا على مضيق هرمز، والمرور عبر المضيق بالتنسيق مع القوات الإيرانية، والقبول بتخصيب اليورانيوم، ورفع جميع العقوبات، ودفع تعويضات لإيران"، كما يشمل "انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ووقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان".

الموقف الإسرائيلي

وبشأن الموقف الإسرائيلي، نقل مراسل أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وستعلق هجماتها أيضا لمدة أسبوعين.