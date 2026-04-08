الاحتلال يغتال محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة

استشهد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة محمد وشاح بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارته اليوم الأربعاء غرب مدينة غزة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق استهداف ممنهج للصحفيين الذين ينقلون حقيقة المجازر والواقع الإنساني المأساوي في القطاع.

وأشار مراسل الجزيرة شادي شامية -صديق وشاح- إلى أن اغتيال وشاح جاء بعد حملة تحريض واضحة من قبل الناطقين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضده منذ بداية حرب غزة الأخيرة، وهو ما يندرج ضمن سياسة "تكميم الأفواه" واغتيال شهود العيان.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا مباشرا تجاه السيارة الخاصة التي كان يستقلها وشاح أثناء مروره بشارع الرشيد قرب مفترق النابلسي.

وأكد بصل أن القصف أدى إلى استشهاد وشاح ورفيق كان معه على الفور، بعدما اشتعلت النيران في المركبة بالكامل، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني هرعت للمكان لإخماد الحريق وانتشال الجثامين وسط ظروف ميدانية صعبة، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكشف المتحدث المدني أن وشاح سبق وتعرض لمحاولات اغتيال سابقة على مدار تغطيته لحرب غزة الأخيرة وسابقتها.

وفي شهادة المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة على مسيرة الشهيد، قال محمود بصل إن محمد وشاح "لم يكن مجرد مراسل صحفي، بل كان عينا للحقيقة وصاحب رسالة إنسانية سامية".

وأضاف بصل أن وشاح كان على تواصل دائم مع طواقم الدفاع المدني، ليس فقط لنقل الأخبار، بل للإسهام في إيصال صوت المظلومين والمكلومين والعقبات التي تواجه فرق الإنقاذ إلى العالم أجمع.

من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأشد العبارات اغتيال الصحفي محمد وشاح واصفة عملية اغتياله بأنها "جريمة مكتملة الأركان لا يمكن توصيفها إلا كعملية إعدام ميداني للصحافة والحقيقة".

ودعت النقابة إلى فتح تحقيق دولي فوري وشفاف في جريمة اغتيال الزميل محمد وشاح، وتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين كافة في ظل الاستهداف الإسرائيلي المستمر للصحفيين.

مسيرة مشرّفة

وينحدر الشهيد محمد وشاح من مخيم البريج وسط قطاع غزة، ويمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاما، عاصر خلالها وشهد على تغطية كافة الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع (2012، 2014، والعدوان الحالي).

وقد تميز بحضوره اللامع على شاشة الجزيرة مباشر، حيث كان صوته حاضرا في نقل معاناة النازحين وتوثيق المجازر الميدانية.

وتأتي هذه الجريمة لتنضم إلى سلسلة الخروقات المستمرة منذ انتهاء التهدئة الأخيرة، حيث أكد الدفاع المدني ارتقاء أكثر من 750 شهيدا في غزة منذ ذلك الحين، بينهم عدد من الكوادر الطبية والإعلامية.