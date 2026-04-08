طائرة استطلاع أمريكية فوق هرمز بعد الهدنة.. ماذا تراقب واشنطن؟

أظهرت بيانات ملاحية، اليوم الثلاثاء 8 أبريل/نيسان 2026، أن طائرة استطلاع أمريكية بعيدة المدى تابعة للبحرية الأمريكية من نوع "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون" (Northrop Grumman MQ-4C Triton)، اتجهت إلى محيط مضيق هرمز، في أول طلعة تُرصد لها بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وبحسب تتبع مسار الرحلة فقد أقلعت الطائرة من قاعدة سيغونيلا في صقلية، وعبرت شرق البحر المتوسط، ثم الأجواء الإقليمية باتجاه الخليج، قبل أن تقترب من مدخل مضيق هرمز وتنفذ مسارا دائريا محدودا قرب الساحل الشرقي للإمارات، في مؤشر على مهمة مراقبة مركزة في أحد أكثر الممرات حساسية في المنطقة.

وتُظهر مقارنة المسارات التي رُصدت للطائرة نفسها خلال الأيام القليلة الماضية أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها برحلة نحو محيط المضيق، بعدما كانت الطلعات السابقة تتركز شمالا قبالة بوشهر، دون الوصول إلى القطاع الجنوبي الشرقي من الخليج.

كما تشير التوقيتات إلى أن الطائرة أمضت أكثر من 3 ساعات في مسرح المهمة فوق الخليج وصولا إلى محيط مضيق هرمز، إذ ظهر أول توقيت لوجودها في الخليج عند الساعة 6:26 صباحا بالتوقيت العالمي، قبل أن تغادر عند الساعة 9:29 صباحا بالتوقيت العالمي.

وتُظهر أحدث بيانات التتبع أن الطائرة تواصل الابتعاد عن الخليج باتجاه الغرب، مما يرجح أنها في رحلة العودة بعد انتهاء مهمة الاستطلاع.

وتسعى واشنطن بهذه الطلعات الاستطلاعية إلى التحقق الميداني من التهدئة، عبر تتبع تحركات السفن العسكرية الإيرانية، وأي نشاط غير اعتيادي قد يشير إلى خرق أو استعداد لتصعيد جديد.

كما أن الطائرة ستوفر صورة استخبارية مستمرة عن حركة الناقلات، ونقاط الاختناق، وأي تهديدات محتملة مثل الزوارق السريعة أو الألغام.

يأتي ذلك بعد إعلان وقف إطلاق نار مشروط بين الطرفين، وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن "الهدنة الهشة مع إيران تقوم على موافقة الإيرانيين على فتح مضيق هرمز"، محذرا طهران من التصرف بسوء نية.

وفي طهران أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني "تحقيق نصر عظيم وإجبار الولايات المتحدة على قبول المقترح الإيراني المكون من 10 نقاط"، وأضاف المجلس أن الاتفاق "ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وعلى ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة".