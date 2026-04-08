أردوغان يحذّر من استفزازات ما بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، من "استفزازات محتملة وأعمال تخريب" بعد إعلان وقف إطلاق النار لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة.

وقال أردوغان، عبر منصة إكس، "نرحب بوقف إطلاق النار في الحرب التي أشعلت منطقتنا منذ 28 فبراير/شباط الماضي، ونأمل أن يتم تنفيذ وقف النار بشكل كامل على الأرض من دون إفساح المجال لاستفزازات محتملة أو أعمال تخريب".

وأول أمس الاثنين، قال الرئيس التركي إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تقويض كل محاولة تهدف إلى إنهاء الحرب رغم الجهود الدبلوماسية، معتبرا أن إسرائيل "تؤكد كونها دولة تقتات على الصراع عبر إبقاء المسجد الأقصى مغلقا، وفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واستغلال التوترات في لبنان وسوريا".

وانضمت تركيا إلى الجهود الدبلوماسية مع مصر وباكستان للتوصل إلى وقف إطلاق النار في النزاع.

وأرسلت تركيا 3 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية إلى إيران، حسبما أعلن وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو، وقال الوزير عبر منصة إكس إنه يريد "مداواة جراح المظلومين".