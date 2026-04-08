صافرات الإنذار تدوي بإسرائيل بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، رصد إطلاق صواريخ من إيران، في حين أفادت الجبهة الداخلية بدوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب إسرائيل.

جاء ذلك في وقت متزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على تعليق قصف البنية التحتية الإيرانية لمدة أسبوعين.

وأوضح الجيش -في بيان له- أن "الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديدات الصاروخية"، دون الكشف عن حصيلة أولية للخسائر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات قوية في سماء القدس، نتيجة اعتراض صواريخ أطلقت ضمن رشقة جديدة من إيران، بعد وقت قصير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أعلن فيها وقفا لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وفي السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الصواريخ استهدفت وسط إسرائيل والقدس.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق عن وجود توافق مبدئي على وقف إطلاق النار من الجانبين، مشيرا إلى تلقي واشنطن مقترحا من 10 نقاط من إيران، وصفه بأنه "أساس قابل للتفاوض"، معربا عن اعتقاده أن فترة الأسبوعين كافية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن معظم نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران تم الاتفاق عليها، معلنا موافقته على وقف قصف إيران خلال هذه الفترة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.