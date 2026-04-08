توقيف 10 أشخاص بعد هجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول

أوقف 10 أشخاص على ذمة التحقيق اليوم الأربعاء، غداة الهجوم أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

ونقلت الوكالة عن مصادر مواكبة للتحقيق الذي يجريه 3 مدعين في إسطنبول بتكليف من وزارة العدل، أن "عدد الأشخاص الموقوفين، وبينهم الإرهابيان اللذان لا يزالان في المستشفى، ارتفع إلى 10".

وقُتل أحد منفذي الهجوم الثلاثة فيما لا يزال الاثنان الآخران في المستشفى اليوم الأربعاء، على أن يمثلا أمام الشرطة بعد تلقيهما العلاج.

ولم تتبنّ أي جهة الهجوم، لكنّ المهاجم الذي قتل يونس أ. (32 عاما) والمولود في أضنة بجنوب تركيا، ذكرت الصحافة التركية أنه على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

واكتفت وزارة الداخلية بالقول إن المهاجم مرتبط "بمنظمة إرهابية تستغل الدين"، وأضافت أن المهاجمَين الجريحين شقيقان وعلى صلة بتهريب المخدرات.

وإضافة الى التوقيفات الثلاثة الأولى التي أُعلنت الثلاثاء، تم توقيف 5 أشخاص آخرين في إطار التحقيق.

ويوم أمس قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، بحادث إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

عملية وتفاصيل

وبيّن مدير مكتب الجزيرة في إسطنبول عبد العظيم محمد أن عملية إطلاق النار استمرت لأكثر من 5 دقائق، وأن المهاجمين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة واحدة عندما وصلوا إلى منطقة السفارة الإسرائيلية.

وأشارت السلطات التركية إلى أن الملابس شبه العسكرية التي كان يرتديها المهاجمون، تدل على أن العملية نُفذت باحترافية عالية. ووثقت إحدى الكاميرات لحظة مقتل أحد المهاجمين خلال اشتباكه مع رجال الشرطة.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية خلو القنصلية من الموظفين وقت وقوع الحادث، فيما نفت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية وجود أي إصابات في صفوف مواطنيها.

وفور انتهاء الحادث، أعلن وزير العدل التركي مباشرةَ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا فوريا، وتوجه المدعون إلى الموقع لإجراء الفحوصات الميدانية.