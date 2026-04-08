واشنطن وطهران تعلنان النصر بعد اتفاق وقف إطلاق النار وترمب يبشر بـ"عصر ذهبي" للمنطقة

أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأربعاء، تحقيق النصر بعد اتفاقهما على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيساعد لإنهاء اضطرابات الملاحة فيه و"ستجنى أموال طائلة".

وقال ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة حققت "انتصارا كاملا وشاملا" بعد الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

وكتب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن هذا اليوم يعد "يوما عظيما من أجل السلام العالمي"، مشيرا إلى أن إيران ترغب في تحقيق ذلك.

وبيّن أن واشنطن ستعمل على تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتخفيف الازدحام الملاحي في المضيق، الذي يعد شريانا حيوياً للطاقة العالمية.

وأضاف ترمب "ستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة، وستُجنى أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستقوم بتخزين إمدادات من شتى الأنواع، والبقاء على أهبة الاستعداد في المنطقة لضمان سير الأمور بالشكل اللازم، مشيرا إلى أن هذا قد يكون "العصر الذهبي للشرق الأوسط تماما كما نشهده في الولايات المتحدة".

اتفاق النقاط العشر

وكان ترمب قد أعلن، فجر اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن شوطا كبيرا قد قُطع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران.

وقال "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق"، مؤكدا أنه وافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، مبينا أن فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه.

وفي الجانب الإيراني، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، موضحا أن المفاوضات ستنطلق يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان الجاري في العاصمة الباكستانية.

وأكد أن إيران "حققت نصرا عظيما" وأجبرت الولايات المتحدة على قبول مقترحها المكوّن من 10 نقاط، وأن الاتفاق ينص على رفع كل العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

دور صيني

وردا على سؤال حول الدور الصيني، أيد ترمب الأنباء التي تفيد بأن بكين لعبت دورا في إقناع إيران بالمشاركة في هذا الاتفاق الذي يتكون من بنود تفاوضية تم التوافق على معظمها.

وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد ترمب أنه "سيتم التعامل معه على أكمل وجه"، وإلا لما كان قد وافق على التسوية، وقد ظهر اختلاف بين النسخة الفارسية والإنجليزية من المقترح حيث تضمنت النسخة الفارسية مسألة القبول بالتخصيب.

وجاء هذا التحول في الموقف الأمريكي قبل ساعة واحدة فقط من انتهاء مهلة حددها ترمب سابقاً لطهران، حيث كان قد هدد بشن ضربات واسعة النطاق تُعيد إيران إلى "العصر الحجري".

وأعلنت طهران موافقتها على ضمان المرور الآمن في مضيق هرمز من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وهو ما من شأنه أن يسمح بعبور نحو 130 مليون برميل من النفط الخام و46 مليون برميل من الوقود المكرر الموجود حالياً على متن قرابة 200 ناقلة في المنطقة، وفقا لبيانات شركة كبلر للتحليلات.

ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، فإن بنود المقترح الإيراني تشمل استمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز والقبول بالتخصيب إضافة إلى رفع جميع العقوبات الدولية والتعهد بعدم الاعتداء، كما تضمنت البنود خروج القوات الأمريكية من المنطقة ووقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان.