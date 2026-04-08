صدَر في أوج الحرب.. تحذير استخباراتي من تهديد إيراني للداخل الأمريكي

حذر تقرير استخباراتي أمريكي، صدر في أوج الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، من تهديد إيراني مستمر يستهدف الولايات المتحدة، في وقت سعى فيه البيت الأبيض إلى التقليل من احتمال وقوع هجوم، حسب ما أفادت به وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن تقرير لأجهزة إنفاذ القانون -اطلعت عليه- أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) نبّه الشهر الماضي الأجهزة الأمنية على مستوى الولايات والمستوى المحلي إلى تزايد التهديد الذي تمثله الحكومة الإيرانية على أهداف داخل الولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير الصادر يوم 20 مارس/آذار الماضي، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي، إلى جانب وكالات مخابرات فدرالية أخرى، اعتبر أن الحكومة الإيرانية "تشكل تهديدا مستمرا" يستهدف عسكريين وموظفين حكوميين أمريكيين، إضافة إلى مبان حكومية ومؤسسات يهودية وإسرائيلية، فضلا عن معارضين إيرانيين داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، أشار التقرير، بحسب رويترز، إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب لم يحددا وجود تهديدات واسعة النطاق تستهدف عموم الأمريكيين، رغم التحذيرات المتعلقة بطبيعة التهديد الإيراني.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.

وقد أعلنت كل من أمريكا وإيران فجر اليوم الأربعاء عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، يجري خلالهما التفاوض على اتفاق نهائي بين الطرفين.