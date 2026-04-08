بزيارة تبدأ اليوم.. ستارمر يتوجه للشرق الأوسط ويبحث دعم الهدنة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع شركاء في منطقة الخليج لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بشكل دائم بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ستارمر في بيان "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ‌خلال الليل، والذي سيحقق لحظة ارتياح للمنطقة والعالم".

وأضاف "يجب علينا، بالتعاون مع شركائنا، بذل كل ما في وسعنا لدعم وقف إطلاق النار هذا والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".

ومن المنتظر أن يزور ستارمر أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزين في الخليج، ويتفقد الجهود المبذولة لحماية المجال الجوي للحلفاء.

ويختتم رئيس الوزراء البريطاني جولته في الشرق الأوسط يوم الجمعة القادم، بحسب البيان الذي لم يحدد البلدان التي سيزورها خلال الجولة.

وذكر البيان البريطاني أن ستارمر سيناقش المساعي الدبلوماسية الرامية إلى "دعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه من أجل التوصل إلى حل ‌دائم للصراع وحماية الاقتصاد البريطاني والعالمي من مزيد من التهديدات".

اجتماع ومباحثات

وتأتي هذه الزيارة عقب اجتماع افتراضي الثلاثاء استضافته بريطانيا وضمّ مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة.

وبحث الاجتماع، وفقا لوزارة الدفاع، "الإجراءات المناسبة" لجعل مضيق هرمز "متاحا وآمنا" إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.

وكان ترمب قد أعلن، فجر اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أمريكا وإيران، مؤكدا أن شوطا كبيرا قد قُطع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران.

وقال "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق"، مؤكدا أنه وافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، مبينا أن فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه.

إعلان

وفي الجانب الإيراني، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، موضحا أن المفاوضات ستنطلق يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان الجاري في العاصمة الباكستانية.