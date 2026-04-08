تنتظر مئات السفن العالقة في مياه الخليج وخليج عمان عبور مضيق هرمز، إثر إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار مدة أسبوعين، يسمح باستئناف حركة الشحن البحري عبر المضيق.

وذكر موقع "مارين ترافيك" المتخصص في رصد الملاحة البحرية الدولية، أن قائمة الانتظار للعبور تضم نحو 426 ناقلة نفط، و34 ناقلة لغاز البترول المسال، و19 سفينة للغاز الطبيعي المسال، تقف جميعها في ترقب للحصول على الضوء الأخضر.

وفي السياق ذاته، رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة اصطفاف مئات من سفن الشحن التجارية الأخرى، بالتزامن مع استئناف حركة عبور محدودة، حيث مرت أولى السفن عبر المضيق وسط آمال بتثبيت الهدنة.

وفي تطور ميداني، رصدت بيانات الملاحة عبور سفينتين عبر المضيق منذ سريان التفاهمات؛ حيث كانت السفينة "دايتون بيتش" (Daytona Beach) أول العابرين باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي، وتبعتها بعد ساعات سفينة نقل البضائع السائبة "إن جي إيرث" (NJ Earth)، لتكون السفينة الثانية التي تجتاز المضيق في يوم واحد.

وتشير البيانات إلى أن السفينة "إن جي إيرث" ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، وتحمل رقم التسجيل (9229996)، ولم تعلن بعد عن وجهتها النهائية، وبفحص سجل الإدارة، تبين أن السفينة تدار عبر شركة يقع مقرها في ليبيريا.

ويأتي هذا الانفراج بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تعليق قصف إيران ومهاجمتها مدة أسبوعين"، غير أنه ربط هذه الخطوة بشكل صريح بـ"موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".