إدانات لاقتحام قنصلية الكويت في البصرة

أدانت دولة الكويت، بأشد العبارات، أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها العامة في مدينة البصرة جنوبي العراق، وما صاحبها مما وصفته باعتداءات على حرمة البعثة القنصلية، ووصفت ذلك بأنه انتهاك غير مقبول وخطير للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

وأكدت الكويت -في بيان لوزارة الخارجية- أن هذه الأفعال تمثل خرقا جسيما وصارخا للالتزامات الدولية لجمهورية العراق، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لا سيما المادة 31، التي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.

وحمّلت الكويت حكومة العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها.

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية كافة مقار بعثات دولة الكويت في العراق.

وقالت الخارجية إن دولة الكويت إذ تعيد "تأكيدها بأنها ليست طرفا في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة، تماشيا مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي والتزامها بمبادئ وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فإنها تنوه بأن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقوض أسس الثقة المتبادلة".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت، مساء الثلاثاء، بأن عشرات المتظاهرين اقتحموا القنصلية الكويتية في البصرة وأنزلوا علمها، احتجاجا على ما قالوا إنه هجوم صاروخي انطلق من أراضي الكويت.

وفي السياق ذاته، أدانت دول عدة اقتحام القنصلية الكويتية في البصرة، مشددة على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية.

وقد أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاقتحام، وما رافقه من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشددة على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها وللعاملين فيها.

من جانبها، أدانت دولة الإمارات أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، وما صاحبها من "اعتداءات سافرة".

وشددت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

أما البحرين، فأعربت وزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة للكويت في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وبما يشكل خرقا جسيما لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاقتحام، مشددا على أهمية أن تتخذ الجهات المختصة في العراق إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث.