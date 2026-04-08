العراق: قتلى وجرحى بهجمات على بغداد وإطلاق سراح صحفية أمريكية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين جراء سلسلة هجمات صاروخية وضربات جوية استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن العاصمة شهدت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء حوادث أمنية ناتجة عن قصف جوي وسقوط صواريخ لم تحدد مصدرها، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف على منزل في حي العامرية (غربي بغداد).

كما أصيب ضابط برتبة نقيب و4 منتسبين أمنيين في منطقة "سبع البور" شمال غربي العاصمة، إثر ضربة جوية استهدفت معسكرا لقوات الحشد الشعبي قريبا من نقطة تفتيش أمنية.

وشملت الهجمات أيضا سقوط مقذوفات غير منفجرة قرب "حسينية الإمام المنتظر" في ناحية التاجي وفي شارع فلسطين، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في مركبات مدنية ومنازل بمناطق جميلة وتقاطع النخلة شرقي بغداد.

وأكدت السلطات العراقية فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الاعتداءات، في وقت تواصل فيه فرق الدفاع المدني معالجة الأجسام غير المنفجرة.

الإفراج عن صحفية أمريكية

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إطلاق سراح الصحفية الأمريكية المستقلة شيلي كيتلسون التي احتجزت في بغداد أواخر مارس/آذار الماضي من قبل "كتائب حزب الله".

وأوضح روبيو أن الإفراج جاء بتنسيق بين وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي ومجلس القضاء الأعلى في العراق، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتأمين مغادرتها البلاد بسلام.

من جهتها، ذكرت "كتائب حزب الله" أنها قررت إطلاق سراح كيتلسون شريطة مغادرتها العراق فورا، فيما كشفت مصادر مطلعة أن العملية جاءت عقب تدخل من الحكومة العراقية وزعماء دينيون.

وجاءت هذه التطورات الميدانية قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوعين، والبدء بمفاوضات مرتقبة في "إسلام آباد" يوم الجمعة المقبل لمناقشة مقترح إيراني من 10 نقاط يهدف لإنهاء الحرب والتوصل لاتفاق يشمل "انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ووقف الحرب في جميع الجبهات".