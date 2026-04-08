الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتدعو لحفظ استقرار الخليج

رحبت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وطالبت بحل الصراعات بالوسائل الدبلوماسية السياسية لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت المتحدثة -في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين- إلى احترام سلامة وأمن دول الخليج، مؤكدة أن بلادها جاهزة للعمل مع كل الأطراف من أجل التهدئة.

وعما إذا كانت الصين هي من حثت إيران عل وقف إطلاق النار، اكتفت المتحدثة بالقول إنه منذ اندلاع الحرب لطالما دعت الصين إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، مؤكدة أن وزير خارجية بلادها عقد 26 اتصالا مع المعنيين في البلدين، كما أن المبعوث الصيني الخاص يواصل المساعي الدبلوماسية في منطقة الخليج.

وكشفت أن الصين أعلنت عن 5 مبادرات إلى جانب باكستان بشأن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وقالت المتحدثة الصينية إن مضيق هرمز مسار مهم من أجل التجارة العالمية ودعت كل الأطراف العمل على إبقاء المسار آمنا ومفتوحا، مشيرة إلى أن "أمن الطاقة والاقتصاد العالميين يتأثران من السبب الجذري للصراع في إيران".

ويذكر أن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع تقدمت به البحرين في مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز، وذلك نيابة عن كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن بهدف تأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى هدنة مؤقتة مع إيران تمتد أسبوعين، فيما أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان رسمي أن القوات المسلحة الإيرانية ستوقف عملياتها الدفاعية فور توقف الهجمات على الأراضي الإيرانية.

وأعلن عراقجي عن السماح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز خلال فترة أسبوعين، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية مع مراعاة القيود الفنية.