الاحتلال يعلن فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة اعتبارا من الخميس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالقدس المحتلة أمام المصلين اعتبارا من غد الخميس لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت الشرطة، في بيان لها، "إنه في أعقاب التحديثات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، واعتبارا من صباح غد الخميس 9 أبريل/نيسان 2026، سيُعاد فتح الأماكن المقدسة في مدينة القدس أمام الزوار ولأداء الصلوات".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تغلق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى بشكل كامل، بذريعة منع التجمعات، كإجراء احترازي في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

كما منعت السلطات الإسرائيلية إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال شرقي القدس عام 1967.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل السماح لليهود بأداء صلاة عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، الذي تسميه الحائط الغربي بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ في 2 أبريل/نيسان وينتهي اليوم الأربعاء.